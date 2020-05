Fidel Escobar y el Córdoba CF, una relación con fecha de caducidad

El Córdoba CF del futuro empieza a escribirse desde ya, tras el anuncio oficial el miércoles por parte de la Federación Española de Fútbol de la cancelación de la temporada 19-20 por la crisis del coronavirus. Los primeros pasos oficiales no tardarán en darse, aun a la espera de la resolución en el juzgado y por parte de la RFEF sobre la venta de la Unidad Productiva de la SAD. Pero de manera extraoficial ya se puede decir que Fidel Escobar no seguirá vistiendo la camiseta blanquiverde... al menos por la vía actualmente abierta.

De momento, el club no ha comunicado sus intenciones al futbolista ni a su entorno, aunque tiene decidido no ejercer la opción de compra que tenía sobre el internacional panameño. En su contrato de cesión, procedente del Sporting San Miguelito del país canalero, se recogía una cláusula para hacerse con sus derechos por valor de 400.000 dólares (unos 370.000 euros al cambio), comisiones aparte. Ante un nuevo curso en Segunda B, y con la incertidumbre que lo rodeará económicamente -al margen de en otros aspectos-, en El Arcángel consideran que esa cantidad está fuera de mercado.

“Por siempre blanco y verde. Los extrañaré mucho mis cordobeses”, fue el mensaje que Fidel colgó en la tarde del miércoles en su perfil de Instagram, con un lógico tono a despedida que el propio futbolista se ha encargado de matizar este jueves: "Yo no me voy del #CCF. Aún está la opción de compra hasta el 30 de junio (400.000 euros). Hay que ver qué pasa. Todo está en las manos del #CórdobaCF. Yo feliz de quedarme pero hay que esperar. Tengo la fe de quedarme aquí pero todo está en las manos del club".

Parece claro que para saber en qué quedará la historia, aún habrá que esperar, aunque en esas condiciones su continuidad está ya descartada. Eso sí, el único paso que ha dado la entidad cordobesista hasta la fecha ha sido darle libertad para regresar a Panamá, una vez que ya se sabe que la competición no se reanudará, siguiendo así los pasos de otros compañeros que hace semanas pudieron abandonar la ciudad e irse a sus lugares de residencia.

Será en próximas semanas cuando el Córdoba empiece a contactar con sus jugadores para hacerles ver sus planes de futuro. En el caso de Fidel Escobar, cuyo rendimiento fue de más a menos durante la temporada, el límite para ejecutar la opción de compra expira el 30 de junio. Pero no hará falta esperar tanto. El club, con las condiciones actuales, no dará ningún paso, por lo que si no cambian mucho las cosas con una nueva negociación que no se descarta, la aventura en blanco y verde del panameño habrá tocado a su fin.