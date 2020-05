El Córdoba CF muestra su disconformidad ante el cierre de curso propuesto por la Federación

El Córdoba CF se resigna a dar por finalizada su temporada, aunque no lo hace sin mostrar su descontento con la decisión tomada por la Real Federación Española de Fútbol de dilucidar las plazas de ascenso mediante un play off en el que participarán los cuatro primeros equipos de cada uno de los grupos de Segunda División B. En las oficinas de El Arcángel entienden la decisión y creen que lo más acertado es dar por finalizada la fase regular del curso, pero siguen defendiendo que lo más justo sería disputar las eliminatorias de ascenso contando con ocho equipos por grupo, por lo que ya avisan de que estudiarán los fundamentos jurídicos de esta decisión por si cabe recurso en los Tribunales.

En una nota oficial, el conjunto blanquiverde ha reiterado su "apoyo" a la decisión de dar por terminada la competición regular "ante la posibilidad de poner en riesgo la salud de los profesionales". El club, además, entiende que la supresión de los descensos de categoría significa "la mayor justicia posible dentro de las circunstancias", ya que no se priva a nadie de pelear por la permanencia cuando aún restaban diez partidos por jugarse.

Eso sí, lo que no comparte el Córdoba de la decisión de la federación es que el play off exprés solo lo jueguen cuatro equipos por grupo. "El club se muestra disconforme con la celebración de un play off que solo permita la participación de los equipos que ocupan las cuatro primeras posiciones. También rechazamos que, en el caso de que los play off exprés de ascenso no se pudieran disputar por razones sanitarias, la RFEF ascendería directamente a los equipos que eran líderes de Segunda B cuando se paralizó la competición", explica la entidad blanquiverde en su comunicado.

Y es que, a juicio del CCF, "no se debe condenar a los clubes que se encuentran próximos a los puestos que dan acceso al play off a perder toda aspiración legítima a cumplir sus objetivos, cuando aún restarían 30 puntos en juego que se habrían dejado de disputar, lo cual supone un agravio para todos aquellos equipos con opciones reales de luchar por la promoción".

Por todo ello, desde el conjunto cordobesista se aguarda ya que la Real Federación Española de Fútbol dé traslado de forma oficial a los clubes de los fundamentos jurídicos que sustentan esa propuesta. El Córdoba estudiará el caso a fondo y se reserva el derecho a acudir a la justicia si considera que se han vulnerado sus derechos.