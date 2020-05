La RFEF pone fin a la temporada del Córdoba CF

A falta de una oficialidad que llegará en breve, la temporada 19-20 ya ha terminado para el Córdoba CF. La Federación Española de Fútbol ha comunicado este miércoles a los presidentes de las diferentes territoriales su postura definitiva: suspender el curso en todas las competiciones que rige, sin descensos, y con la disputa, si el Ministerio de Sanidad lo permite, de un play off exprés de cuatro equipos para determinar los ascensos.

La idea de la RFEF pasa por jugar la promoción de ascenso a Segunda en una sede única (Pinatar Arena, en Murcia), a partido único sin prórroga ni penaltis (el pase lo determinará la clasificación) y siguiendo las directrices recogidas en el reglamento, que otorgan ventaja para los primeros de grupo, que se medirán primero entre sí para determinar los dos primeros ascensos, siendo repescados los perdedores para las siguientes rondas.

Los partidos se jugarían no antes de las 20:00 para evitar las altas temperaturas y, siempre que sea posible, antes del 30 de junio. Este último aspecto queda también pendiente de las directrices del Gobierno, por lo que de no ser posible la reanudación siquiera de la campaña para este play off exprés que se jugaría en apenas diez días, serían los cuatro líderes de grupo lo que ascenderían de manera directa.

En el caso de Tercera, la propuesta es otra distinta, ya que la promoción se determinaría entre los cuatro equipos del mismo grupo, también en sede única pero dentro de la misma región y con el mismo plan B en caso de no poder reanudarse el juego. El objetivo es reducir al máximo los gastos, imposibles de soportar en esa categoría y que está por ver si pueden ser asumibles en Segunda B, según los protocolos dictados por Sanidad para el fútbol profesional.

En cualquier caso, a este planteamiento para determinar los ascensos hay que añadir la chapuza de suprimir los descensos, lo que dibuja un escenario aún más incierto sobre todo para una Segunda B que pasará a tener 98 equipos el próximo ejercicio, con el aumento de gasto que eso conlleva y el empujón hacia fuera del profesionalismo que le supone a la categoría.

Queda por determinar si finalmente se ampliará el cupo de conjuntos por grupo o si se creará un quinto, para lo que tal vez sea necesario tirar de dos clubes más, además de los 18 ya fijados, desde Tercera para cuadrar la competición con 100. Porque lo que sí está aparentemente claro es que en la campaña 20-21 no se hará realidad el proyecto de la Segunda B Pro entre la actual Segunda B y el fútbol profesional.

Se espera un aluvión de reclamaciones judiciales

Todas estas medidas venían en la propuesta lanzada semanas atrás por el organismo que preside Luis Rubiales, y que como cabía esperar han sido las que han salido adelante. Eso sí, a pesar de chocar de frente con los argumentos que el propio presidente de la RFEF defendió desde un primer momento (justicia deportiva, apurar los plazos para terminar los campeonatos, las normas no se pueden cambiar...). Es lo que se entiende en distintos foros como una iniciativa para ganar votos para las futuras elecciones en el organismo, donde ya sabe que tendrá como rival a Iker Casillas.

Con todo, esta polémica decisión, a pesar de la resolución firmada el pasado lunes por el Consejo Superior de Deportes, que no se acerca al esperado decreto-ley, abre la puerta a no pocas demandas judiciales futuras por parte de todos los clubes que se sienten perjudicados. En las últimas semanas ya ha habido algunos que han comentado públicamente esta posibilidad, que pasará a buen seguro a ser real cuando todo tome oficialidad, quizás esta misma tarde, sin esperar a la reunión de la junta directiva del jueves ni a la Comisión Delegada del viernes, que es donde debe ser ratificado el plan.

Es el único paso que falta, toda vez que ya se ha filtrado la postura de la Federación para finalizar los cursos en Segunda B, Tercera, División de Honor y Liga Nacional Juvenil, fútbol sala y fútbol femenino. Esto afecta de manera directa al Córdoba, cuyo primer equipo se quedará un año más en la división de bronce, su filial amarra la permanencia en Tercera pese a ir colista y el cuadro femenino continuará en la Reto Iberdrola. Sus dos equipos juveniles se mantendrán como hasta ahora (el Séneca dará el salto a la DHJ, y el Don Bosco y el Fundación Lucena logran la salvación).

Pero también a otros representantes de la provincia como el Ciudad de Lucena, que jugará el play off de ascenso a Segunda B como segundo del Grupo X, el Salerm Puente Genil y el Pozoblanco, que seguirán en la misma categoría. También el Pozoalbense se asegura una permanencia ganada en el campo en la segunda división del fútbol femenino, mientras que el Córdoba Futsal vivirá su segunda campaña en la élite del fútbol sala nacional, y el Deportivo Córdoba Cajasur será el máximo exponente del futsal femenino en la provincia desde la Segunda Nacional.

Todos deben empezar ya a pensar en la próxima campaña, con la incertidumbre de cómo afectará esta crisis del coronavirus a la situación económica y el futuro de las competiciones deportivas, que en algún tiempo se jugarán sin público. Además, en el caso del Córdoba, queda por ver en qué queda su situación societaria, que sigue a la espera de conocer el sustituto del juez Fuentes Bujalance que valide la operación de compra de la Unidad Productiva de la SAD, paso previo a la aceptación o no de la Federación. Casi ná, que diría el otro.