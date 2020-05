El CSD deja en manos de la Federación la decisión final sobre la temporada

Camino de los dos meses de pandemia del coronavirus en España y, como consecuencia, sin competiciones deportivas, la luz empieza a verse al final del túnel. Y no solo por la vuelta a los entrenamientos de algunos deportistas profesionales ya este lunes, con la fase cero de la desescalada, sino también porque esta semana se prevé definitiva para resolver las disciplinas y categorías no profesionales... que aún no hayan tomado una decisión al respecto.

El tenis de mesa, el balonmano, el baloncesto... la mayor parte de las asociaciones han ido anunciando sus medidas durante los últimos días. ¿Y el fútbol? La Federación Española lleva semanas esperando un sustento para evitar una avalancha de demandas judiciales ante una decisión, ya aparentemente tomada, de concluir las competiciones bajo su manto sin descensos, pero con ascensos. Primero se habló que bajo la fórmula de un play off exprés, pero cada vez toma más forma que sea atendiendo a los méritos deportivos contraídos hasta ahora -ascenso de los primeros de grupo-, aunque queden por delante jornadas, partidos y puntos que pudieran dar un vuelco a todo.

La RFEF fijó a finales de la pasada semana su junta directiva para este próximo jueves 7 de mayo y un día más tarde, su Comisión Delegada, que a fin de cuentas y quien debe tomar la decisión final, seguramente atendiendo a los acuerdos del órgano rector. A ambos encuentros, telemáticos como la mayoría en estos tiempos de confinamiento, el ente que preside Luis Rubiales llegará ya con ese colchón del Gobierno que tanto ansiaba.

Porque el Consejo Superior de Deportes ha firmado este lunes una resolución que recoge que serán las Comisiones Delegadas de las federaciones las que decidan sobre el futuro de las ligas regulares no profesionales, así como sobre el régimen de ascensos o descensos si estas no pueden concluir, según criterios de objetividad, integridad, justicia deportiva y resultados competitivos.

Esta medida, rubricada por la presidenta del CSD, Irene Lozano, era necesaria ante la necesidad de adoptar las decisiones sobre el desenlace de las competiciones frente a la crisis sanitaria del covid-19 y conforme a propuesta de la Subdirección General de Régimen Jurídico del Deporte. En cuanto a las competiciones que rige la RFEF, afectan principalmente a las siguientes con representación de conjuntos cordobeses, que ansían conocer ya cuál será el desenlace del curso 19-20: Segunda B (Córdoba CF), Tercera (Córdoba B, Ciudad de Lucena, Salerm Puente Genil y Pozoblanco), fútbol sala (Córdoba Futsal y Deportivo Córdoba) y fútbol femenino (Córdoba Femenino y Pozoalbense).

Junta el jueves y comisión delegada el viernes

Según ha informado el CSD, la resolución recomienda que sean las comisiones delegadas federativas las que determinen si las ligas no profesionales que no se hayan dado por finalizadas deben o no reanudarse y, de poder hacerlo, que determinen el momento y formato en el que proceda llevarse a cabo.

Además, advierte que en caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible su conclusión, serán las comisiones las que deben determinar el orden clasificatorio y, en especial, la fijación de ganadores y el régimen de ascensos y/o descensos para la siguiente temporada.

También serán las comisiones delegadas las que determinen otras cuestiones relacionadas con las citadas y decidan sobre cualquier otro aspecto que "en el ámbito deportivo-competicional afecte a las ligas regulares ante posibles incidencias o supuestos derivados de la situación generada por la crisis del covid-19".

El documento insiste en que las disposiciones de las comisiones delegadas "serán motivadas", además de "debidamente publicadas", y "se acordarán atendiendo a criterios de objetividad, integridad, justicia deportiva y resultados competitivos".

El CSD anunció que estas resoluciones agotarán la vía federativa y que "únicamente en la medida que afecten al marco general de organización de las competiciones federadas oficiales de ámbito estatal, podrá interponerse el correspondiente recurso de alzada ante el Consejo Superior de Deportes de conformidad con lo previsto en la legislación vigente".