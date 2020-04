El fútbol español camina a dos velocidades. Mientras LaLiga (Primera y Segunda División) ya tiene un plan definido para el regreso de los equipos al trabajo de manera paulatina y se atisba a mes o mes y medio vista el regreso a la competición oficial, las categorías no profesionales mantienen la incertidumbre sobre cómo finalizarán sus temporadas. A cada día que pasa, crece un poco más la sensación de que no se podrá terminar el curso, ni siquiera mediante la vía planteada por la Federación Española de Fútbol de un play off exprés. El organismo federativo sigue esperando las indicaciones de las autoridades sanitarias para arrojar luz sobre un tema que mantiene en vilo al Córdoba CF y el resto de equipos de Segunda B y Tercera.

De momento, desde la RFEF se limitan a desmentir las informaciones que circulan avisando de una decisión ya tomada al respecto. "La RFEF no ha decidido, por el momento, nada en este sentido, y lamenta profundamente la existencia de textos que pueden provocar desinformación, por lo que se ve obligada a reiterar su falsedad", aseguró el ente federativo en una nota hecha pública ante informaciones difundidas en redes sociales en las últimas horas, "cuyo origen es desconocido".

Por ahora, el organismo que preside Luis Rubiales sigue apostando por la fórmula presentada el pasado 14 de abril, que proponía la finalización de las competiciones regulares y la resolución de la campaña con un play off exprés que disputarían los cuatro primeros de cada grupo para dilucidar los ascensos, mientras que se anularían los descensos de categoría en el presente curso.

Todo ello pese a la multitud de propuestas alternativas que han llegado hasta la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Entre ellas, el Córdoba presentó la suya, que incluía la disputa de las eliminatorias de ascenso por parte de los ocho mejores de cada grupo, en base a una mayor justicia con los equipos que, como el caso del blanquiverde, se encuentran muy cerca a esa zona de promoción.

Lo que a estas alturas parece ya seguro es que el fútbol no profesional no podrá copiar los procedimientos de las competiciones amparadas por LaLiga. Ni por presupuesto de los equipos, ni por medios a su alcance, ni por el daño que supondría el competir renunciando a los ingresos por taquilla, que son esenciales en los clubes más modestos.

Por todo ello, la idea creciente entre los responsables de los conjuntos de Segunda B es que la temporada acabará cancelándose en su totalidad, incluido ese play off exprés que pretende Rubiales y que conllevaría también una serie de medidas costosas y difíciles de cumplir para la mayoría de las entidades. En esa línea de pensamiento hace semanas que se expresa Javier González Calvo, que ya ha dejado claro su parecer de que la temporada está finiquitada.

Pese a ello, a nivel institucional el club sigue defendiendo su derecho a pelear por el ascenso hasta el final, aunque a nadie se le escapa que el tiempo juega en contra de las pocas posibilidades que quedan por apurar. De hecho, el ERTE presentado hace unos días y el hecho de que el club haya liberado a sus jugadores para que regresen a sus lugares de origen si así lo desean, dan pistas claras del desenlace que ya barruntan en las oficinas de El Arcángel.

De momento, la Real Federación Española de Fútbol tiene previsto reunir a su Comisión Delegada el próximo viernes 8 de mayo, para definir la solución final de la temporada y el comienzo de la próxima. Una fecha para la que el organismo federativo ya espera tener el visto bueno de Sanidad que avale su dictamen. Ese día podría marca el punto y final oficial a la temporada 2019-2020 para el Córdoba.