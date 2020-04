El Córdoba CF 'libera' a sus jugadores

La incertidumbre sigue marcando la actualidad deportiva en el Córdoba CF. Cada día que pasa, la reanudación de las competiciones en el fútbol no profesional parece algo más lejana. A ello contribuye el silencio de la Real Federación Española de Fútbol, desde que hace ya casi dos semanas planteara una alternativa para finiquitar el curso en Segunda B y Tercera. Ante esa circunstancia, y después de haber presentado un ERTE para la plantilla deportiva y gran parte de la no deportiva, el club blanquiverde ha tomado la decisión de liberar a sus futbolistas y facilitarles una autorización por escrito para que puedan regresar a sus lugares de residencia habituales, si así lo desean.

Con la competición parada desde primeros de marzo, los jugadores del Córdoba permanecían mayoritariamente en la ciudad -algún jugador con residencia cercana se había marchado antes de que se decretara el estado de alarma-, ejercitándose en casa con un plan de trabajo personalizado, a la espera de una solución federativa para articular un final oficial a la campaña. Sin embargo, los últimos acontecimientos han hecho que en las oficinas de El Arcángel la situación cambie.

La semana pasada se anunció el acuerdo alcanzado con los futbolistas para la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. El club justificó esa decisión en base a la nula actividad que desde hace semanas desarrollan sus trabajadores y al escenario cada vez más complicado que se plantea cuando se piensa en una vuelta a la competición. Ahora, en base también a esa falta de actividad profesional, el Córdoba ha decidido liberar a sus futbolistas para que puedan unirse a sus familias.

En la plantilla blanquiverde hay casos de todos los tipos, pero muchos de los jugadores se encontraban en la ciudad residiendo solos, sin la compañía de sus familias y lejos de casa. Por eso, la entidad ha acordado con ellos libertad de movimientos para retornar a sus residencias habituales. Eso sí, la plantilla ha expresado su compromiso total de reincorporarse inmediatamente en caso de vuelta a la competición.

AFE lo tiene claro: será Sanidad quien dicte el regreso Mientras la Federación espera movimientos de las autoridades para ordenar la posible vuelta a las competiciones no profesionales, el sindicato de los futbolistas, AFE, tiene clara su postura y así la reafirmó tras una reunión telemática con Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes. El encuentro tuvo en David Aganzo, presidente de AFE, al representante de los futbolistas, que trasladó a Lozano la necesidad de tener una hoja de ruta y un protocolo que posibilite y garantice la salud en la vuelta a los entrenamientos y la competición. Aganzo, además, pidió que se escuche la voz de los profesionales del deporte en las decisiones que se tomen respecto al regreso a las competiciones.

Algunos jugadores, especialmente los más jóvenes y sin familia en Córdoba, ya se han acogido a este permiso para regresar a casa. Una circunstancia que también se dio en el caso del cuerpo técnico que lidera Juan Sabas. El preparador madrileño, que apenas pudo hacer tres entrenamientos con el equipo antes de que se decretara el estado de alarma, permaneció unos días en la ciudad, a la espera de acontecimientos. Sin embargo, ante la grave situación planteada, hace semanas que se marchó a su residencia familiar en Madrid, desde donde aguarda una solución que no se vislumbra cercana.

Y es que a la propuesta inicial de la Federación para liquidar las ligas con un play off exprés de ascenso y sin descensos, le ha seguido un silencio institucional que alimenta la teoría de que no será posible acabar las temporadas en el fútbol no profesional. El hecho de tener que jugar a puerta cerrada, sin el sustento de las taquillas, y en verano, con el desequilibrio que eso generaría en la masa salarial de los equipos, tira para atrás a muchos clubes y a los propios futbolistas.

La Federación alimenta la incertidumbre

La Federación, además, guarda silencio y espera que sean las autoridades sanitarias y el propio Gobierno de España los que marquen una hoja de ruta. El Consejo Superior de Deportes y LaLiga tienen avanzado un protocolo de vuelta a los entrenamientos a la competición que necesita aún el visto bueno del gobierno, que ya ha expresado su cautela a la hora de hablar de fechas concretas de regreso de la competición.

En el caso del Córdoba CF, desde el club consideran que es complicado volver a jugar en el presente curso, aunque no renuncian a ello. La entidad sigue defendiendo que la alternativa más justa es un play off con los ocho primeros clasificados, aunque también empieza a crecer la idea de que será prácticamente imposible que el fútbol no profesional vuelva a la actividad para finalizar el presente curso. Por eso, los jugadores blanquiverdes ya son libres para regresar a casa y pasar con sus familias las difíciles semanas que aún quedan por delante.