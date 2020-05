Infinity roza los seis millones de inversión en el Córdoba CF

¿Cuánto ha invertido Infinity Capital desde su desembarco en Córdoba CF? En estas semanas, sin fútbol, en las que su gestión en materia económica se ha analizado con lupa por la reciente presentación del ERTE a casi la totalidad de los empleados y la ayuda entregada a la ciudad para los más desfavorecidos, no está de más recordar cuál ha sido la partida que el grupo inversor bahreiní ha gastado en el club blanquiverde desde que el pasado 5 de diciembre se hizo efectiva la compra de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD, ahora en concurso. Una adquisición todavía no completada en su totalidad por la recusación del juez Antonio Fuentes Bujalance y la paralización de la justicia por la crisis sanitaria del coronavirus que tiene también inconclusas algunas decisiones más que van aparejadas a ese proceso de compra.

En estos cinco meses al frente de la entidad cordobesista, Infinity roza ya los seis millones de euros de inversión. Porque a los 3,25 depositados en sede judicial como señal para poder adquirir la UP, los bahreiníes han sumado en esta etapa en la que han tomado la dirección de la sociedad alrededor de 2,5 millones más para afrontar no pocos pagos ordinarios... y extraordinarios, algunos sobrevenidos por facturas del pasado reciente del club.

Pero ahí no queda la cosa. Esta cantidad aún se verá incrementada en algo más de medio millón más para liquidar la campaña, siempre que el ERTE, ya aceptado por las autoridades laborales del país, quede tal y como está planteado porque la temporada ya haya terminado para el equipo cordobesista. Porque si la decisión de la Federación Española de Fútbol, que se espera para finales de esta misma semana, es que el Córdoba vuelva a jugar -esta posibilidad es remota a día de hoy-, el gasto se incrementará de manera sustancial, según el acuerdo alcanzado en su día con los empleados deportivos y no deportivos de la sociedad.

En estas cuentas hay que incluir también los algo más de 500.000 euros que aún están bloqueados en el juzgado por la recusación del juez Fuentes Bujalance que paralizó todo el proceso de validación de la venta de la UP. Un dinero que ya está adjudicado, por otra parte, pues de ahí deben abonarse las reclamaciones del ex entrenador Juan Merino y el ex futbolista Domingo Cisma, así como la del también jugador Bruno Montelongo o el pago al Pozoblanco por la promoción al primer equipo de su canterano Fran Gómez.

En total, un desembolso que terminará superando los seis millones de euros para un proyecto, iniciado a la carrera en el mes de diciembre, que difícilmente resultará satisfactorio por no alcanzar el objetivo deportivo marcado en forma de ascenso. Será, claro está y siempre que la justicia lo permita, la piedra sobre la que cimentar el futuro más cercano, con un nuevo plan a buen seguro más austero por la nueva dimensión que se espera en el fútbol por las consecuencias directas del coronavirus (estadios vacíos, reducción de abonos, caída publicitaria...). Pero es lo que toca, y ante lo que hay que seguir peleando.