La propuesta del Córdoba CF para decidir el ascenso

Mientras, los clubes castellano-leoneses no terminan de encajar la ampliación de equipos en Segunda B que provocaría para las próximas temporadas el plan Rubiales, y los ibicencos, pese a estar ambos en zona de play off, prefieren que la competición llegue a su fin con las mismas reglas que comenzó el pasado agosto. La Riojana defiende los intereses del Logroñés, líder destacado del Grupo II, y pide que suba el primero.

El conocido como plan Rubiales apuesta por dar por finalizada la temporada tal y como estaba antes del parón provocado por la crisis del coronavirus, anular los descensos y establecer un play off exprés para determinar los ascensos. Esta promoción, que no fija ni cuota de participantes ni fechas, lógicamente a la espera de la evolución de la pandemia, serían los únicos partidos que se jugarían en función de una medida cuanto menos extraña que no todos están dispuestos a aceptar .

El Badajoz propone crear una categoría entre Segunda y Segunda B

El Badajoz ha propuesto crear para la próxima temporada una categoría intermedia entre la Segunda y la Segunda B con 18 equipos, los 16 que conforman la zona de ascenso de los cuatro grupos de la categoría de bronce, más dos que saldrían de una fase entre los quintos y sextos de la categoría, donde entraría el Córdoba. El director general de la entidad, Álvaro Trigo, ha explicado a Efe que esta sería la única manera de que quede todo cuadrado y no generar cinco grupos en la tercera competición nacional con 100 equipos, algo que les parece "una burrada y no tiene ni pies ni cabeza". Del mismo modo ha afirmado que no son contrarios a la resolución exprés que plantea la RFEF, pero creen que no es justo para todos los equipos, de ahí que se hayan posicionado a que el play off se amplíe en número.