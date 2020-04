La disconformidad (no) manifiesta del Córdoba CF ante el 'plan Rubiales'

El plan Rubiales ha sacudido al mundo del fútbol no profesional español. El proyecto de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para dar por terminada la temporada en Segunda División B y Tercera División sin descensos y con un play off exprés para mantener "al menos" el mismo número de ascensos previsto, ha provocado una lluvia de reacciones de todo tipo... aunque la del Córdoba CF, aunque ya haya dejado caer su disconformidad, tendrá que esperar a que la medida sea firme.

Tras conocer el comunicado de la RFEF, el club blanquiverde se puso rápidamente a estudiar la situación ya la misma tarde del martes. Y entre la sorpresa y la incredulidad, los rectores cordobesistas han optado por ahora por mantener una línea de prudencia, empujados entre otras cosas por la ambigüedad de la nota en lo que a sus intereses se refiere. Hay que recordar que el CCF es quinto del Grupo IV, a solo dos puntos de la cuarta plaza, tras haber perdido los dos partidos previos al parón provocado por la crisis del coronavirus.

El comunicado no recoge cuántos serán los equipos que pelearán por dar el salto al fútbol profesional en esa fase de ascenso exprés que se quiere jugar a modo de concentración, aunque todo apunta a que será los cuatro primeros, como establece el reglamento. Pero como entienden desde la zona noble de El Arcángel, tampoco es definitivo en sus planteamientos, al tratarse de una consulta previa a las territoriales.

En el caso de la Federación Andaluza, el comunicado de la RFEF les pilló en medio de una reunión planificada desde la semana pasada con las comisiones de Segunda B y Tercera para dar respuesta a la inquietud de muchos clubes por la situación actual, sobre todo por el trastorno económico que supone alargar el curso. El tema fue tratado, como correspondía, pero no hubo ninguna postura oficial, entre otras cosas porque ahora deben ser los representantes de cada provincia, presentes en la misma, los que deben trasladar a las entidades implicadas de su territorio lo allí expuesto, para luego coger el sentido inverso.

Eso sí, a nadie se le escapa que esa es la idea que ha trazado Luis Rubiales, obligado según parece a virar su plan inicial por las directrices marcadas desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), y que tiene que ser aprobada por la Comisión de presidentes territoriales la próxima semana. Con todo, no son pocos los que han acogido con asombro la rapidez con la que ahora quiere la Federación tomar una decisión final sobre el fútbol no profesional. Porque en Primera y Segunda, LaLiga tiene mucho que decir en todo esto.

"No tiene mucho sentido", deslizan desde El Arcángel

Pero en lo que respecta al fútbol modesto, lógicamente no todos han acogido igual la noticia. Hay conjuntos conformes con la decisión, sobre todo los que habitaban en la zona más baja de las clasificaciones o estaban ya en tierra de nadie, y contrarios a la misma, fundamentalmente los que estaban en la pelea por el ascenso ya sea en puesto de play off o lindando con ellos, al sentirse agraviados por una medida que hasta hace solo unos días no era contemplada siquiera por el presidente del organismo nacional.

De hecho, no solo equipos como el Córdoba, que ahora se ven fuera, se han mostrado disconformes por la fórmula escogida. Otros como el Badajoz, tercero en el mismo grupo que los blanquiverdes; el Ibiza, segundo del I, o el Logroñés, líder destacado del II, no están de acuerdo. Con diez jornadas y 30 puntos en juego, consideran que todo lo que no sea terminar la temporada con las mismas reglas, incluso yendo más allá del verano, sería adulterar la competición. Una medida, por cierto, defendida hasta hace nada por Luis Rubiales, la UEFA y hasta la FIFA.

Queda claro que la situación en la que está el país es totalmente excepcional, sin una fecha clara para volver a la normalidad en la vida corriente, y mucho menos en lo que respecta a las competiciones deportivas. Pero no todos entienden la medida que propone la RFEF, tanto por su precipitado cambio de discurso como por la decisión de que no haya descensos, y sí ascensos, postura que se queda a mitad de camino de lo que sería la suspensión de la competición, y que podría esconder otros intereses más allá de los deportivos.

"No tiene mucho sentido, pero lo que está claro es que no nos conformaremos si estamos excluidos de la pelea por el ascenso", deslizan desde el Córdoba, que pese a todo prefiere no adentrarse mucho más en el asunto hasta que no haya firmeza. Es más, no es el único club que confía en un nuevo cambio de parecer de Rubiales y su equipo con el paso de los días. Lo que está claro es que la decisión, sea cual sea, no podrá dejar a todos satisfechos... ni tampoco será justa, que al final era la prioridad que siempre mantuvo la RFEF.