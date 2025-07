El Seprona vuelve a rescatar animales del 'cortijo de los horrores' de Iznájar: "Se escuchaban alaridos de auxilio"

Iznájar/La Unidad del Seprona de la Guardia Civil de Rute ha entrado por tercera vez en el denominado cortijo de los horrores de Iznájar, cuyos propietarios están siendo investigados por presunto maltrato animal. Fuentes próximas al caso han detallado a El Día de Córdoba que los agentes, en colaboración con varias protectoras, han decomisado ocho perros, diez gatos y dos patos que vivían "enjaulados, entre sus propias heces y con enfermedades sin tratar".

El operativo, acordado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Lucena, se ha llevado a cabo tras la reiterada solicitud de las asociaciones personadas en la causa (Galgos del Sur, Peludos Los Pedroches, Grupo de Protección Animal de Rute y SOS Perrera Córdoba), que califican de "calvario" el procedimiento judicial. Y es que, tras su sobreseimiento provisional en septiembre de 2022 al entender el juez que podría haber "imprudencia" pero no dolo, se interpuso un recurso que, tras ser desestimado, llegó a la Audiencia Provincial.

Un gato rescatado con una enfermedad ocular. / El Día

El alto tribunal, en su resolución, ordena reabrir el procedimiento al entender que "concurren indicios racionales de criminalidad suficientes". Para la Audiencia, "el resultado de la instrucción sumarial llevada a cabo arroja que el estado en que se encontraban los animales hallados en el interior del cortijo en que estaban recluidos no deja margen a la duda". "Los perros encontrados presentaban múltiples lesiones y padecimientos fruto de su abandono que podrían haberles provocado la muerte. Y ocurre, también, que los verdaderos responsables del cuidado de esos animales son las personas aquí investigadas", razonó.

La denuncia clave de un vecino anónimo

A principios del pasado mes de abril, y después de dos decomisos previos, las protectoras volvieron a tener conocimiento de la presencia de animales en la finca gracias al aviso de un vecino anónimo que dijo escuchar "incesantemente alaridos de auxilio de los animales".

Ante esta situación, las protectoras solicitaron una medida cautelar de autorización de acceso a la Unidad del Seprona de Rute a la finca, que se encuentra protegida por cámaras de vídeo vigilancia, a lo que el juez, ahora sí, ha dado el visto bueno. La Guardia Civil, con mandamiento judicial, accedió acompañada por un miembro del Grupo de Protección Animal de Rute y por dos veterinarios clínicos especialistas en pequeños animales para proporcionar asistencia de urgencia a los animales, que fueron decomisados y quedaron en manos de las protectoras.

Para la abogada de las protectoras, Dulce Aguilera, "se trata de una conducta repetitiva a lo largo del tiempo, pues los investigados acumulan animales en unas pésimas condiciones higiénico sanitarias al menos desde 2019".

En aquel momento, el Seprona desmanteló un núcleo zoológico irregular en el que malvivían medio centenar de animales y cuyas imágenes saltaron a todos los medios de comunicación. La Comandancia informó entonces de que la familia mantenía en aquel lugar gran número de perros, algunos de ellos metidos en jaulas de pocas dimensiones, llenas de heces. Los agentes comprobaron que los propietarios carecían de la pertinente autorización para mantener un núcleo zoológico, así como que los animales no tenían microchip identificativo, no habían sido vacunados y carecían de cualquier tipo de control, encontrándose en el interior de pequeñas jaulas no adecuadas para los mismos. Por ello, se procedió a la intervención de unos 50 perros.

Sin embargo, el juzgado incoó diligencias solo por delito leve al no personarse ninguna asociación protectora, por lo que no se aportaron los correspondientes informes veterinarios de los padecimientos que presentaban los animales. En 2021, se llevó a cabo un segundo decomiso, al que corresponde la causa reabierta por la Audiencia al entender que sí habría pruebas "más que evidentes" de la situación de presunto maltrato a la que estaría sometido "un elevado número de animales". El tercer decomiso se ha llevado a cabo recientemente y las protectoras confían en que el cortijo de los horrores cierre definitivamente.