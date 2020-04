La crisis del coronavirus mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las competiciones deportivas en general, y el fútbol en particular. El Córdoba CF, como el resto de los equipos del fútbol español y europeo, aguardan noticias sobre la reanudación de las ligas, que de momento parece el único camino que contemplan prácticamente todos los actores implicados en el sector.

Aunque tanto LaLiga como la Real Federación Española de Fútbol aún no se han pronunciado de manera oficial y firme sobre cuándo volverá a rodar el balón, todos los pasos dados por los organismos que rigen este deporte conducen a un verano plagado de fútbol. El último en pronunciarse en ese sentido ha sido el director legal de la FIFA, el español Emilio García Silvero, que ha asegurado que a causa de los efectos de la crisis del covid-19 la situación ha cambiado y el 1 de julio, al contrario de lo que ha sucedido habitualmente, "no se abrirá el mercado" de fichajes.

García Silvero reconoció que la FIFA no puede prorrogar los contratos ya firmados más allá del 30 de junio y, por lo tanto, los jugadores podrían abandonar su club. Sin embargo, no podrían incorporarse a otro equipo porque los períodos de fichajes van a cambiar. "FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado", subrayó el dirigente español en una entrevista concedida al programa Tiempo de juego de la Cadena Cope.

García Silvero indicó que un jugador cedido puede regresar a su club de origen el 30 de junio, cuando concluya el préstamo. Sin embargo, su ficha no será tramitada para que pueda jugar. "Si una cesión finaliza el 30 de junio el jugador, teóricamente, debería volver a su club, pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha", añadió al respecto.

Esa afirmación de que el mercado de fichajes no se abrirá con normalidad el 1 de julio deja el camino sembrado hacia una competición más allá del 30 de junio. En el caso del fútbol español, tanto la Primera como la Segunda División, los dos campeonatos 100% profesionales, aguardan las instrucciones del Gobierno de España para ir poniendo fechas a lo que parece un plan ya trazado para el regreso a los campos, aunque sea a puerta cerrada. Los intereses económicos generados por los suculentos derechos de televisión hacen prácticamente inviable pensar en una nueva temporada sin cerrar la actual.

En el caso de la Segunda División B, el que afectaría directamente al Córdoba CF, las obligaciones económicas no son tales, si bien el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ya ha señalado en multitud de ocasiones que el único camino que de momento contemplan es finalizar las competiciones antes de pensar en las del próximo curso.

Parece evidente, pues, que el fútbol se encamina hacia el verano más atípico que se recuerda, sin fichajes y con el balón rodando para decidir los objetivos de cada competición. En ese escenario, la incertidumbre para el Córdoba y el resto de equipos sigue siendo esa fecha del 30 de junio que reza en los contratos de los futbolistas. Un hándicap que los organismos oficiales deberán solventar para que el final de liga no sea aún más atípico de lo que ya se prevé que será.