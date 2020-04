Pablo Lozano, presidente de la Andaluza: "Hay que ser justos y terminar las competiciones"

El futuro de las competiciones sigue en el aire mientras no se vislumbra una fecha para cerrar el estado de alarma actual provocado por la crisis del coronavirus. Nadie sabe cuándo podrán retomarse los torneos, pero si algo tiene claro el mundo del fútbol es que hay que intentar acabar la temporada por todos los medios. Es la línea que han mantenido en la última semana desde la UEFA a la Real Federación Española de Fútbol o LaLiga, y la que también mantiene la Real Federación Andaluza de Fútbol.

El presidente de la junta gestora del ente autonómico es el cordobés Pablo Lozano, que al igual que su colega Luis Rubiales, es partidario de terminar porque "ya se ha disputado un 75% de la temporada, y lo justo es acabar con las mismas normas que comenzó". A su vez, el pozoalbense pide tranquilidad a los clubes y se muestra optimista mirando al futuro porque "todos necesitamos fútbol y somos un motor para la sociedad; a ver si en 20 días o un mes ya el balón comienza a rodar, será una buena señal".

Ese es el tiempo, en la versión más optimista, que manejan las federaciones. Y el que tienen también en su hoja de ruta los clubes ahora mismo afectados por esta suspensión. En la provincia de Córdoba, entre otros, el Córdoba CF (Segunda División B); el Córdoba B, el Ciudad de Lucena, el Salerm Puente Genil y el Pozoblanco (Tercera División), o el Córdoba Femenino y el Pozoalbense (Liga Reto Iberdrola). Todos saben que la idea es volver a competir, pero sólo cuando la situación se normalice en el país y se gane la batalla al covid-19.

Pablo Lozano ha mantenido desde el primer momento un continuo contacto con todos los clubes andaluces para "preguntarles a todos por su salud y les hemos transmitido tranquilidad, saben que estamos ahí; nadie esperaba esta situación tan dramática". "Ahora mismo, lo primero es la salud y que se restablezca la normalidad en la sociedad, y luego las competiciones", ha asegurado en una entrevista concedida a golsur.com.

Por el momento, las incógnitas están en el aire porque "desgraciadamente no tenemos fechas y no sabemos cuándo se podrá entrenar ni jugar con seguridad. La salud es lo importarte y no podemos establecer fechas, somos partidarios en estos momentos de la modificación de calendarios de la próxima temporada". Esa es la clave que manejan los organismos: acabar el presente curso y ajustar todo lo que haga falta el siguiente.

El cordobés admitió que establecer un nuevo calendario es "algo complejo. Desde el primer momento montamos un grupo de trabajo y nos planteamos cinco escenarios. El quinto ya no se puede dar. El más optimista era comenzar a competir a principios de mayo, pero viendo lo que tenemos es imposible".

Los cambios, para la próxima temporada