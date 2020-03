Coronavirus: La Federación Andaluza de Fútbol seguirá las pautas que marque la RFEF

La paralización de las competiciones por culpa de la pandemia del coronavirus obliga a buscar soluciones a medio plazo. De momento, la Real Federación Española de Fútbol que dirige Luis Rubiales ya apuntó cuáles son las propuestas que maneja el pasado miércoles en una comparecencia de prensa telemática. Previo a ese encuentro con la prensa, el presidente informó por videoconferencia a los mandatarios de las distintas territoriales, entre ellos Pablo Lozano, que rige la gestora de la Real Federación Andaluza de Fútbol.

Tal y como ya advirtiera Rubiales, el cordobés ha reconocido que el objetivo es intentar terminar la temporada, pero lógicamente con cautela, ya que dependerá también del tiempo en el que esté declarado el estado de alarma. "Se está estudiando y ya ha habido varias reuniones, pero la incertidumbre por cuándo finalizará esto nos hace ser prudentes y tener que esperar para tomar la mejor decisión", admite el jefe de prensa de la RFAF, Rafa Jiménez.

Como no puede ser de otra manera, la territorial andaluza -y el resto- seguirá las pautas de la RFEF, como recalcó Luis Rubiales en su comparecencia, en las tres grandes cuestiones abordadas: salud, economía y competiciones. Respecto a lo primero, el presidente nacional indicó que "se tomarán medidas complementarias que se irán conociendo" en los próximos días, ya que "quedamos supeditados a la decisión de nuestras autoridades para que nos permitan reanudar las competiciones".

En cuanto al tema monetario, el granadino anunció que "es importante que todos los equipos no profesionales sepan que todo el dinero prometido por la RFEF está garantizado: el programa Impulso 23, cantera, Programa Élite, ayudas a desplazamientos, balones, fútbol femenino... Hasta el último euro está garantizado".

Y, por último, sobre las competiciones, Rubiales dijo que "toda la gente del fútbol espera homogeneidad. No podemos cambiar las reglas a mitad de temporada, pese a encontrarnos en una situación excepcional. Invitaremos a LaLiga, a AFE, a los finalistas de Copa, al fútbol femenino o al fútbol sala para encontrar soluciones con unas premisas marcadas. Terminar como sea antes del 30 de junio es algo que no está garantizado, aunque es nuestro deseo".

En lo que sí fue tajante el máximo mandatario es en que "no terminaremos con la clasificación tal y como está ahora: lo consideramos una injusticia para el fútbol no profesional y esperamos que también lo considere así el fútbol profesional". Y por supuesto, fue también rotundo al apuntar que "dar por nula toda la temporada es algo que vamos a defender que no sea así: no podemos quitar la posibilidad de no ser premiados a los clubes que han trabajado durante todo este tramo. Queremos que la temporada se termine".

Luis Rubiales insistió en que "no avalaremos la opción de retrotraernos a los resultados de mitad de temporada. Sólo nos queda la opción de terminar la temporada. Ya la próxima podemos estudiar otros formatos dependiendo del calendario, pero que sea algo consensuado por todos". Así, continuó diciendo que "cualquiera de los escenarios que sean no terminar la temporada no son justos. Nuestra propuesta es alargar el calendario lo necesario para que se finalicen las competiciones, porque otros escenarios serían antideportivos".