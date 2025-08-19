Muere una mujer en Belmez por un golpe de calor, la quinta víctima en Córdoba en lo que va de verano

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha confirmado este martes el fallecimiento de dos hombres y una mujer: uno de 77 años, en La Rambla, que falleció el pasado domingo 17 de agosto; el segundo caso es el de un hombre de 53 años en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, que falleció el pasado 16 de agosto; el mismo día en el que se produjo la muerte de la mujer, de 75 años, en Belmez.

Según ha añadido la Junta, en todos los casos los fallecidos presentaban antecedentes personales que se consideran factores de especial de riesgo, que quedan englobados en el grupo de riesgo I de los que contempla el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025.

El hombre de 77 años era hasta esta confirmación de la Junta la cuarta víctima mortal por golpes de calor conocida en la provincia. Se trata del exconcejal rambleño del PSOE Manuel Ariza Serrano, quien perdió la vida mientras paseaba por un camino de la localidad, tal y como informaron en sus redes sociales desde el Ayuntamiento de este municipio de la Campiña Sur.

Antes que él, un hombre de 72 años también con factor especial de riesgo fallecía en su vivienda de Córdoba, tal y como también comunicó la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, el pasado 18 de julio. Asimismo, el 2 de julio también había comunicado el fallecimiento de un hombre de 75 años, vecino de Veredón de los Frailes, en la barriada periférica de Villarrubia, por esta misma causa. Este fallecido, que también presentaba patologías previas, se encontraba realizando actividades de ocio al aire libre.

Esta víctima se englobaba en el grupo de riesgo III de los que contempla el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025. Además, el pasado 21 de junio se comunicó el fallecimiento de un hombre de 58 años con patologías previas que había estado trabajando en la colocación de un cartel luminoso en la calle.

El 50% de las muertes en Andalucía

De este modo, desde la activación de este Protocolo el pasado 16 de mayo, se han registrado en Andalucía un total de diez muertes por golpe de calor (cinco de ellas en la provincia de Córdoba), de un total de 24 casos diagnosticados, de los que 23 requirieron ingreso hospitalario. Desde el inicio de la temporada y hasta el 14 de agosto, según los últimos datos disponibles, se han registrado 994 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 660 se atendieron en atención primaria y 334 en atención hospitalaria.

El protocolo frente a los efectos de las altas temperaturas

Hasta el 30 de septiembre permanecerá activo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025, que se activó el 16 de mayo. Dicho protocolo trata de reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Así, la estrategia del protocolo se basa en la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo por exceso de temperatura; la identificación de los grupos de población más vulnerables a los efectos del calor, y la coordinación con las distintas administraciones y entidades públicas y privadas competentes para identificar, seguir y atender a los grupos de riesgo, y para implementar medidas preventivas correspondientes en cada sector.

Los grupos de riesgo son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

Otras personas que se pueden ver especialmente afectadas por el calor son aquellas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales, como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos, o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14:00 y las 19:00.

Recomendaciones a la población

Para afrontar las altas temperaturas, Salud y Consumo recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación; y tomar frutas y verduras.

A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol se recomienda moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de seis meses