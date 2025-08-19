Córdoba registra la mitad de las muertes por golpe de calor de Andalucía este verano

La provincia de Córdoba sumó su cuarta víctima del verano por un golpe de calor, la mitad de las ocho registrada en el total de Andalucía desde que el pasado 16 de mayo se activara el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025.

El último fallecido es un hombre de 77 años de La Rambla, que murió como consecuencia del “extremo calor” mientras paseaba por un camino del municipio. Así lo comunicó el Ayuntamiento de esta localidad de la Campiña Sur, que añadió que se trata del exconcejal del PSOE Manuel Ariza Serrano. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta añadió que el fallecimiento se produjo el domingo en el Hospital de Montilla, donde fue ingresado “tras haber estado expuesto a altas temperaturas en la vía pública”.

El fallecido “presentaba patología de base, estando clasificado dentro del grupo de riesgo 1, por sus factores de riesgo individuales”. Además, “el día en el que se produjo la exposición el nivel de riesgo era 2, según fuentes de Meteosalud (Ministerio de Sanidad), y la temperatura registrada por Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alcanzó los 45,2 grados”.

Desde el Consistorio trasladaron en redes sociales a su familia, amigos y compañeros de la Agrupación Socialista de La Rambla “el pésame y las condolencias de todos los rambleños”. Al mismo tiempo, pidieron “mucha precaución a todos los vecinos ante las altas temperaturas que estamos soportando desde hace días”. “Todos debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas”, remarcaron.

Se trata, por tanto, de la cuarta persona que muere en la provincia en lo que va de verano por un golpe de calor, y la octava que se registra en Andalucía. El último en Córdoba hasta la fecha había sido un hombre de 72 años con factor especial de riesgo, que fallecía en su vivienda el pasado 18 de julio.

Antes, el 2 de julio también había comunicado el fallecimiento de un vecino de 75 años de Veredón de los Frailes, en la barriada periférica de Villarrubia, por esta misma causa. El fallecido, que también presentaba patologías previas, se encontraba realizando actividades de ocio al aire libre. Además, el 21 de junio se comunicó el fallecimiento de un hombre de 58 años con patologías previas que había estado trabajando en la colocación de un cartel luminoso en una calle de la capital cordobesa.

A estos hay que sumar otros cuatro fallecidos en la comunidad andaluza: un hombre de 86 años, en Almería (semana del 4 al 12 de julio); un hombre de 33 años, en Huelva (semana del 4 al 12 de julio); un hombre de 22 años, en Jaén (entre 13 de julio y 11 de agosto) y una mujer 61 años, en Cádiz (entre 13 de julio y 11 de agosto).