Muere un hombre en La Rambla por un golpe de calor mientras paseaba por un camino

Un hombre ha muerto en La Rambla como consecuencia del "extremo calor" mientras paseaba por un camino del municipio. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de esta localidad de la Campiña Sur, que ha informado que se trata del exconcejal rambleño del PSOE Manuel Ariza Serrano.

Desde el Consistorio han trasladado en redes sociales a su familia, amigos y a sus compañeros de la Agrupación Socialista de La Rambla "el pésame y las condolencias de todos los rambleños".

Al mismo tiempo, han pedido "mucha precaución a todos los vecinos ante las altas temperaturas que estamos soportando desde hace días". "Todos debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas", han remarcado desde el Ayuntamiento.

Se trata de la tercera persona que muere en la provincia en lo que va de verano por un golpe de calor. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía confirmó el pasado 2 de julio el fallecimiento de un hombre de 75 años en Córdoba por esta misma causa. El fallecido, que presentaba patologías previas, se encontraba realizando actividades de ocio al aire libre.

Por sus factores de riesgo, se englobaba en el grupo de riesgo III de los que contempla el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025.

Además, el pasado 21 de junio se produjo el fallecimiento de un hombre de 58 años con patologías previas que había estado trabajando en la colocación de un cartel luminoso en la calle.

El protocolo frente a los efectos de las altas temperaturas

Hasta el 30 de septiembre permanecerá activo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025, que se activó el 16 de mayo. Dicho protocolo trata de reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Así, la estrategia del protocolo se basa en la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo por exceso de temperatura; la identificación de los grupos de población más vulnerables a los efectos del calor, y la coordinación con las distintas administraciones y entidades públicas y privadas competentes para identificar, seguir y atender a los grupos de riesgo, y para implementar medidas preventivas correspondientes en cada sector.

Los grupos de riesgo son las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

Otras personas que se pueden ver especialmente afectadas por el calor son aquellas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales, como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos, o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14:00 y las 19:00.

Recomendaciones a la población

Para afrontar las altas temperaturas, Salud y Consumo recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación; y tomar frutas y verduras.

A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol se recomienda moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de 6 meses.