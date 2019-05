El Córdoba CF ha terminado este viernes de preparar el partido del sábado ante el Rayo Majadahonda (Cerro del Espino, 16:00) con un entrenamiento a puerta cerrada en El Arcángel. Tras el mismo, el técnico, Rafa Navarro, ha ofrecido una nueva comparecencia en la que ha confirmado que Andrés Martín, De las Cuevas y Fernández, tocados durante la semana, finalmente han podido completar la sesión y viajarán a tierras madrileñas.

La gran novedad en la convocatoria ofrecida por el entrenador cordobés es la vuelta de Jaime Romero, tras tres jornadas fuera. El extremo manchego ocupa el puesto dejado por el sancionado Álex Carbonell. El resto son los mismos que estuvieron la pasada semana citados para el choque ante el Nàstic, por lo que siguen al margen Álvaro Aguado, que no volverá a vestir de blanquiverde, Quezada, Blati Touré y Manzambi. Carrillo y Quintanilla, inquilinos de la enfermería, son los otros descartes.

En su rueda de prensa, Rafa Navarro ha comentado que la plantilla sigue "a la espera" de que solventen los problemas económicos para poder percibir sus salarios, algo que espera que "se resuelva lo más pronto posible". Ante tanto ruido extradeportivo, el técnico no ha escondido una vez más sus ganas de que acabe la temporada, sin detenerse en su futuro: "Quiero terminar el día del Dépor y ya hablaré con el presidente, pero no me preocupa; solo quiero terminar lo mejor posible y que no se pueda reprochar nada a estos últimos partidos".

Después de la decisión del club de no contar más con Aguado, que el jueves pasó ya el reconocimiento médico con el Valladolid, el cordobés ha matizado que nadie le "ha comentado nada" sobre un planteamiento similar con Andrés Martín. "Es un jugador importante que tendrá muchas novias, pero nadie me ha dicho nada y para mí Andrés es un jugador que tiene que estar en el campo", ha explicado.

La 'motivación' para el partido ante el Rayo

Mirando ya al encuentro del sábado ante el Rayo Majadahonda, Rafa Navarro ha reconocido que está "intentando convencer a la gente" para encararlo de la mejor manera posible porque "nos jugamos el orgullo; tenemos que hacer el trabajo lo mejor posible porque hay que ser profesionales hasta el último partido".

"No son partidos fáciles, porque cuando no te juegas nada y estás descendido… Pero este es importante por ganarle a un rival que se está jugando muchísimo, para terminar con la máxima dignidad y orgullo, y sabiendo el escudo que llevamos en el pecho", ha argumentado el preparador del Córdoba, que es consciente de que su enemigo llega "en un momento delicado porque hace dos meses estaba salvado y se ha metido ahí por méritos propios. Es un equipo que juega bien al fútbol, ofensivamente bueno, pero jugar ahí metido no debe ser fácil para ellos tampoco".

"Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no es momento de ir a la Feria, no es agradable", advierte

Por último, Navarro ha puesto como ejemplos de gestión para el futuro a clubes como el propio conjunto majariego, el Numancia o el Alcorcón "porque hacen las cosas realmente bien, saben lo que tienen; tienen que ser un espejo porque con pocos recursos sacan sus proyectos adelante". Y ha indicado que no ha hecho ninguna recomendación a sus jugadores sobre los próximos días de Feria: "Cada uno es libre de hacer lo que quiera, son profesionales. Yo iré un día, pero con mis niñas a los cacharritos, pero no es momento de ir, no es agradable, aunque no soy nadie para decirles si deben ir o no".