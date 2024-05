Víctor Pastor mantiene el liderazgo en el Campeonato PGA España de Córdoba

Víctor Pastor se agarró muy bien al campo con una tarjeta al par tras la segunda ronda del XXXV Campeonato de la PGA de España de Córdoba, segunda prueba del circuito nacional de golf TUMI Spain Golf Tour.

"Hoy no han salido las cosas tan bien, no me he encontrado tan a gusto como ayer en el campo pero he conseguido sacar la jornada hacia adelante y para mañana toca darlo todo para ganar", comentó el líder de estas dos primeras rondas. Pastor ganó a finales del año pasado el Campeonato de España de Profesionales de la RFEG y entre sus objetivos está el hacer doblete esta semana en Córdoba, en el campo que le vio nacer y ante su gente. Doble campeón de España.

Y es que la cosa anda entre andaluces, porque en segunda posición en solitario se colocó el malagueño Manuel Quirós con una tarjeta de 68 golpes y un arreón que dio a su tarjeta con tres birdies consecutivos (11,12 y 13) para firmar un buen resultado de 68 golpes, seis menos en total, a sólo tres golpes de distancia de Pastor y con 18 hoyos aún por disputar.

"No suelo mirar la clasificación mientras juego y me he sorprendido, cuando he terminado, acabar segundo a tres golpes de Víctor Pastor. Este es un campo que se me da muy bien porque se adapta a mi juego, no soy un pegador largo pero sí que le pego muy rectito. Estoy a tres golpes del líder, vamos a ver qué ocurre mañana", comentó Manuel Quirós al terminar su juego.

Por detrás, tres jugadores empatan en tercera posición con -5: José Manuel Pardo, Javier Sainz y José Luis Adarraga. El gallego jugó unos muy buenos primeros nueve hoyos con dos birdies, llegó a ponerse a dos golpes del líder. Pero en los nueve de salida cometió tres bogeys (10, 14 y 17) por un solitario birdie y cayó hasta la tercera plaza compartida.

La mejor vuelta del día fue para Álex Esmatges, que firmó un 66 (-6) diez golpes menos que el primer día de competición.