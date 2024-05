Víctor Pastor impone de inicio su ley en Córdoba en el Campeonato de la PGA

Víctor Pastor ha dado una lección de golf en el Real Club de Campo de Córdoba con diez birdies y un solo bogey para firmar una increíble tarjeta de 63 golpes (-9) y colocarse de líder en solitario tras la primera ronda del XXXV Campeonato de la PGA de España, segunda prueba del TUMI Spain Golf Tour.

El cordobés, que se hizo profesional en 2019, y que actualmente disputa el Challenge Tour, la segunda división del DP World Tour europeo, aprovechó su conocimiento del campo que le vio crecer profesionalmente y comenzaba con tres birdies en los primeros tres hoyos (11, 13 y 15, ya que comenzaba la ronda por el 10), para luego sumar una racha de cuatro birdies consecutivos 18, 1, 2 y 3; a los que añadió 5, 6 y 8. El birdie del hoyo 5 (Par 5) al mas puro estilo Ballesteros, ya que se fue a los árboles en una bola imposible, de ahí la sacó por encima de los árboles, approach y put para birdie.

"Estoy jugando muy sólido, he jugado muy bien, dejando las bolas muy cerca y también he tenido momentos de suerte. Mi madre me venía acompañando durante el recorrido y le he comentado que quería jugar aquí como cuando tenía 14 años y estaba todo el día en el campo", comentaba Víctor Pastor al acabar el recorrido. "Sí, he pensado en el doblete, pero no es algo que me obsesione. Tengo que seguir haciendo las cosas como hoy", apuntó

Como los ángeles jugó Víctor que con un parcial de -9 le sacó cuatro golpes de ventaja al segundo clasificado el gallego José Luis Adarraga que jugaba en el turno de la mañana y terminaba con -5, líder en la casa club en ese momento. "Sólo he cometido un fallo en el hoyo 13, he jugado muy organizado, excepto en el 13 que me fui al agua de salida, pero el resto muy sólido y tranquilo. Hemos hecho una pretemporada muy buena y la idea es jugar lo máximo posible para prepararme para las escuelas europeas", comentó.

En tercera posición con -4 terminaron siete jugadores empatados: Íñigo López Pizarro, Vicente Blázquez, Asier Aguirre, Ignacio Fons (el único mallorquín en el torneo), Francisco Pérez Martín, el castellano leonés Alfonso Morales y Carlos Pigem.