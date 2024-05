Ania, el Córdoba CF y la pelea por el primer puesto: "Yo sigo confiando"

Iván Ania no arroja la toalla. Mientras las matemáticas den al Córdoba CF opciones de pelear por el ascenso directo, el técnico del conjunto blanquiverde intentará apurarlas al máximo. Antes de la visita al Recreativo Granada volvió a insistir en que confía en poder recortar puntos al líder en las dos próximas semanas para apretar el final de liga al máximo.

Sabedor de que el Castellón juega un día antes, el entrenador del Córdoba CF sabe que su equipo puede jugar en Granada con el incentivo de acercarse al líder, que afronta una dura visita en Murcia. "A lo mejor nos encontramos una situación distinta a la que tenemos. Es nuestra obligación, nuestra ambición y nuestra manera de sentir intentarlo. No renunciamos, para nada. Todo lo contrario. Nos quedan cuatro partidos a todos y ellos tienen ahora dos difíciles. Van a Murcia y luego van a recibir al Ibiza. Ahora mismo se dan resultados que en otros momentos no se dan y yo sigo confiando. Primero tenemos que hacer nuestro trabajo y en este caso jugaremos sabiendo su resultado. Imagínate que tiramos la toalla y ellos fallan, la cara de tonto que nos quedaría... Vamos a pelear hasta el final", aseguró el ovetense.

Muestra de que el técnico no va de farol es que, cuestionado por la posibilidad de dejar la segunda plaza asegurada esta semana, contó que ya mira a los posibles rivales en el play off pero con la ilusión de no tener que enfrentarse finalmente a ellos. "Estamos viendo ya rivales, para el caso de que tengamos que jugar el play off. El otro día vi la Cultural con el Nástic, el Barça B también... Siempre los veo con esa idea de a ver si podemos evitarnos el play off y ser campeones. Siempre tengo eso en mi cabeza, que ojalá no me sirvan esos partidos que estoy viendo porque seamos campeones", explicó.

Para mantener esa ambición hasta el final, Ania sabe que deben hacer su trabajo primero y eso pasa por ganar este domingo al Recreativo Granada, un colista mejorado gracias a sus dos últimos victorias. "Está claro que ahora juegan en una situación totalmente distinta, porque no tienen nada que perder, más allá del partido. Están liberados de la presión de la clasificación y los resultados. A lo mejor uno de los motivos de haber ganado estos dos últimos partidos es esa situación. Hace dos temporadas al Betis B le pasó lo mismo, que sacó su mejor versión ya sin presión. Es normal porque los chicos son jóvenes, es un filial y a veces esa presión con la que juegan no saben cómo conducirla. Además, si han conseguido ganar estos dos partidos es porque han mejorado. No les ha dado para salvarse pero tienen jugadores de nivel y si no estás bien te pueden ganar", avisó el asturiano.

Cuestionado por la actitud con la que los suyos afrontarán el partido, Ania lo tiene claro: "Tenemos que ganar y vamos a ir con esa intención. Sabemos que no es un partido fácil, ellos cuentan con la motivación de jugar en su estadio, que normalmente lo hacen en la Ciudad Deportiva. Para ellos debe ser motivador y también el enfrentarse al segundo clasificado".

"El plan de partido pasa por ser dominadores, eficaces y dominar las áreas. Ellos son un equipo que, a pesar de que no han tenido buenos resultados, genera ocasiones en área rival. Habrá que ser sólidos en nuestra área y en el área rival tenemos que tener eficacia, que en ocasiones no la estamos teniendo", agregó.

Albarrán, la única baja del Córdoba CF en Granada

Cuestionado por el estado del plantel, tras otra semana de trabajo a puerta cerrada, Iván Ania se felicitó de tener a todos sus jugadores disponibles, aunque en Granada Albarrán tendrá que cumplir sanción y será la única baja. "Están todos bien, tenemos la baja de Albarrán pero los demás están todos disponibles, todos sanos y eso es una buena noticia para el grupo y para mí, que es más difícil el poder hacer la alineación", comentó.

Con la importancia de los tres puntos en juego, Ania no quiere ni oír hablar de posibles cambios por descanso en el once inicial: "No hay rotaciones. Somos 22 y los 22 pueden jugar. Intentamos meter siempre a los mejores en cada partido pero sin hacer rotaciones. Haremos el cambio obligado de Albarrán, que no estará y venía jugando, pero no vamos a regalar minutos ni hacer cosas raras. No las hemos hecho en toda la temporada y no las vamos a hacer ahora", concluyó el técnico.