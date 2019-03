Rafa Navarro: "Vamos a seguir contando con Carlos Abad, es importante darle confianza"

Carlos Abad y diez más. Rafa Navarro lo tiene claro y mantendrá al portero tinerfeño en el once inicial para la visita del Sporting de Gijón del domingo (El Arcángel, 16:00), a pesar de los dos graves errores cometidos la pasada jornada en la derrota ante el Extremadura. Así lo ha confirmado el técnico del Córdoba en su comparecencia de prensa prepartido, celebrada este viernes tras el penúltimo entrenamiento celebrado por la plantilla. El último será este sábado, tras el que se espera una convocatoria en la que no estarán el francés Bodiger, por sanción, ni el suizo-angoleño Manzambi, por una cláusula en su contrato de cesión por el club asturiano.

"Vamos a seguir contando con Carlos, nos ha dado mucho y es muy importante darle la confianza que se merece", ha argumentado Rafa Navarro, que espera una buena acogida a su decisión por parte de una afición que durante la semana ha cargado las tintas sobre el meta tinerfeño, levantando alguna que otra suspicacia: "La afición es soberana y habrá que respetarla, pero hay que saber lo que ha hecho, y que cuando un equipo gana o pierde lo hace todo el mundo; no hay que cargar las tintas, fue un día malo para todos, no sólo de Carlos, pero los fallos del portero se ven más. Creo que va a hacer un buen trabajo porque tiene categoría para ello".

Con la mirada puesta ya en el choque ante el Sporting, el preparador cordobesista ha recordado que "son tres puntos súper importantes y vamos a luchar por que se queden en Córdoba", siendo ésta la mejor fórmula para olvidar el "duro golpe" encajado en Almendralejo. Insistiendo en ese partido, el cordobés matizó que su satisfacción fue sólo "de los últimos 20 minutos porque el equipo se soltó la mochila, compitió y quiso tirar hacia adelante incluso con uno menos. Me tengo que agarrar a lo más positivo, pero no puedo acabar contento de un 3-0 con un rival directo ni decir que ese era el camino porque si es así, estamos jodidos".

Ese tropiezo ante un rival directo ha dejado muy tocado al cordobesismo, pero Rafa Navarro se resiste a tirar la toalla y mantiene sus esperanzas intactas en lograr la permanencia. "Hay puntos suficientes, quedan 39, que son puntos de sobra para conseguir el objetivo. El domingo nos llevamos un palo todos, pero soy muy optimista. La afición nos va a apoyar, pero tenemos que dar ese paso adelante y demostrarle que queremos estar en Segunda División el año que viene".

"Ahora mismo estamos en una dinámica negativa y eso se quita ganando un par de partidos. Todos los equipos cogen una racha positiva y creo que tiene que llegar, porque no nos puede salir todo mal. Estamos en un mal momento, pero si hacemos un buen trabajo, las cosas tienen que cambiar; tendremos nuestra racha y creo que vamos a estar luchando por salvarnos, que es lo que vamos a conseguir", ha incidido el entrenador del Córdoba.

Ante el Sporting, el último tren

Centrado ya en el choque ante el Sporting, Rafa Navarro ha apuntado que "se tiene que palpar desde primera hora que el equipo se juega la vida y estamos trabajando en ser más intensos y ser un equipo que se asemeje más a lo que vimos ante el Málaga". Enfrente estará "un rival potente, un equipo que tiene un juego poderoso por banda y dos delanteros buenos. Hay que tapar su juego por fuera y, si lo hacemos, tendremos mucho ganado".

El técnico cordobés es consciente de que "el domingo hay una nueva oportunidad para volver a ilusionarnos. Las distancias no son insalvables porque, aunque marcan nueve, en verdad son seis puntos". "A todos nos gusta soñar y estoy confiado en que lo vamos a conseguir, pero pasan las jornadas y hay que dar un paso adelante porque, si no sumas, los puntos no vuelven", ha finalizado.