Tras la puesta de largo el jueves del técnico, Enrique Martín Monreal, este viernes el Córdoba CF ha iniciado la ronda de presentaciones de sus hasta ahora nueve refuerzos confirmados. El central Víctor Ruiz y el portero Edu Frías han sido los primeros en aparecer en sociedad, acompañados del director deportivo del club, Alfonso Serrano, y ambos han aceptado gustosos el reto de "luchar por el ascenso", camino que ya había abierto el entrenador.

Víctor Ruiz se ha mostrado "contento" de unirse al proyecto de un Córdoba que "es un club bastante histórico" y tiene como único objetivo "ascender". El central malagueño se ha definido como "un chico humilde, bastante competidor, que se deja la piel por el escudo", recordando que puede actuar tanto de lateral como de central zurdo. Además, considera que tiene "buen golpeo y proyección ofensiva, y en defensa que por mi lado no pase nadie".

El ex futbolista del Atlético de Madrid B ha insistido en que el CCF es "un club que no se merece estar en esta categoría, el objetivo es ascender y lo vamos a lograr". Por último, Ruiz ha explicado cómo se fraguó su incorporación, matizando que cuando le llegó la propuesta del Córdoba "fue la primera opción, la única que quería; me llama la atención el club y el proyecto deportivo es magnífico y es la mejor decisión que pude tomar".

Junto al andaluz también se ha estrenado en la sala de prensa de El Arcángel Edu Frías, que no se ha cortado al advertir que "es un placer pertenecer a este gran club; cuando me llamaron no lo pensé mucho porque sabía donde venía, el proyecto que se está haciendo es muy prometedor y esperemos que la temporada vaya como todos queremos".

El cancerbero, tras finalizar su etapa de formación en el filial del Espanyol, se ha definido como un jugador "trabajador, con ganas de aprender y seguir creciendo". Algo en lo que le ayudará la presencia de Isaac Becerra, al que considera "un gran portero del que he visto muchos partidos, toca aprender lo máximo de él, venir a competir y el míster ya decidirá quién juega".