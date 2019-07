Enrique Martín Monreal ya ejerce como nuevo entrenador del Córdoba CF. El técnico navarro ha sido presentado oficialmente este jueves por el presidente de la entidad, Jesús León, acompañado también del director deportivo, Alfonso Serrano. Y apenas ha tardado unos segundos en marcar el objetivo del equipo blanquiverde para esta temporada 19-20 en el Grupo IV de Segunda División B: "Venimos a pelear el ascenso desde el minuto cero".

Después de una breve presentación a cargo del máximo mandatario, que ha matizado el "esfuerzo grande" hecho por el CCF para "convencerle para el proyecto" y la importancia de la "ilusión y convencimiento" que Martín transmite desde el primer momento para "conseguir los objetivos", el preparador de Campanas ha acaparado el protagonismo del acto, celebrado en la sala de prensa de El Arcángel. Con él se abre la ronda de presentaciones, que continuará este viernes ya con los primeros jugadores, el meta Edu Frías y el central Víctor Ruiz.

Enrique Martín se ha mostrado "muy contento e ilusionado con esta nueva etapa" que comienza ahora y que le lleva a dirigir al Córdoba, un club que "merece estar entre los 40 principales y que tiene un entorno muy atractivo". Tras deshacerse en elogios hacia la afición, como luego ha repetido durante toda su comparecencia, el navarro ha recordado que "tenemos que conseguir que el Córdoba sea un equipo muy complicado en casa y fuera, pero sobre todo en casa, que es donde realmente se ganan las ligas".

Las ideas claras desde primera hora

"Sabemos a qué venimos, porque está como muy sencillo; está muy claro que venimos a ganar, a pelear el ascenso desde el minuto cero, y cuando vas con esta claridad hay muy pocas cosas que te puedan desviar la atención", ha insistido el nuevo y flamante preparador blanquiverde, que no cree que firmar por el CCF sea "bajar" por el hecho de estar en Segunda B. "Eres entrenador y las circunstancias y el corazón me han llevado a aceptar este proyecto con coherencia, ilusión y viendo que esto tenía mucha consistencia. Para que sucedan cosas diferentes, hay que tomar decisiones diferentes, y estoy convencido de que esta me ilusiona, me apasiona".

Entre otras cosas porque con fama de ser un buen revulsivo, sus últimas aventuras en los banquillos han sido siempre para dar "la vuelta" a algún proyecto fallido. La anterior ocasión en la que inició la temporada fue con Osasuna, en la campaña 15-16, y terminó subiendo a Primera tras superar en la final al Girona, verdugo del Córdoba de Oltra en la apertura del play off. "Venimos a ascender con el Córdoba, se hace en junio, es verdad, pero cuando uno lo tiene claro...", ha continuado con ese verbo fácil que lo hace tan peculiar y tan cercano.

"Tenemos que ascender, ya está, y hay que decirlo con esa naturalidad; el 30 de junio hay que estar entre los 40 principales. Se puede llegar con coche, en tren, en avión, pero lo importante es que el 30 estemos en la liga profesional. ¿Hay que quedarse primero? Si se puede, sí, pero lo importante es estar en la liga profesional. No sé cómo viajaremos, quizás en bicicleta, que se tardaría más, pero lo importante es llegar, no primero", ha argumentado Martín.

Satisfecho por cómo está quedando la plantilla

Echando un vistazo a los primeros pasos dados en la confección de la plantilla que comenzará a dirigir ya el lunes, el veterano entrenador, de 63 años, no ha escondido que lo que "más" le gusta es que "el equipo se está montando desde yo entiendo que se deben montar, desde atrás, porque hay que ser consistente; en portería vamos a estar bien, en defensa vamos a estar bien, aunque faltan algunas incorporaciones, para ir conformando ese bloque para competir ya súper a tope desde el minuto cero". Además, se ha detenido en el hecho de que "casi todos los que han llegado han jugado más de 30 partidos en el último curso, eso me transmite mucha confianza y seguridad; vamos a formar un buen bloque y vamos a competir a tope".

Siguiendo sobre el bloque que tendrá a sus órdenes, Enrique Martín ha reconocido que faltan aún piezas de medio campo hacia arriba y valorado que "se quieren hacer las cosas bien, y todo va muy lento, no sólo para el Córdoba. Los equipos de Segunda esperan a los de Primera, los de Segunda B con posibilidades esperan también algunas cosas de Segunda A, y ahí estamos. Entiendo que va a ser lento, y vamos a estar ahí, porque Córdoba tiene muchos alicientes y un gran atractivo para jugar en él".

Tras volver a incidir en esa "afición impresionante" que ayuda a que se palpe que "el club es un equipo grande", el de Campanas ha puesto al Racing de Santander, ascendido este curso a Segunda, como ejemplo de lo que debe hacer el CCF en el próximo ejercicio: "Es la imagen en la que nos tenemos que mirar del año pasado, desde el principio competir a tope y colarnos en la liga profesional, porque es el lugar que como mínimo le corresponde al Córdoba, pero será un trabajo de todos".

"Es básico el apoyo de la afición, y me sale del corazón recordar a Osasuna, pues cuando bajó de Primera hizo más socios, porque la gente se volcó, y en Córdoba veo un sentimiento parecido. No vamos a vender ningún avión, sino lo que hay que vender, que tenemos que ascender", ha explicado el entrenador cordobesista, que desde el lunes tendrá que empezar a moldear "el muñeco" a su imagen y semejanza con la intención de "estar arriba".

La hinchada y El Arcángel, elementos diferenciadores

Dejando claro que sabe separar a la perfección su vida profesional y personal, pues "24 horas en fútbol conmigo no va", y tras apurar su periodo vacacional en México, desde donde se trae un lema para la vida ("Deja de chingarte, preocúpate menos y vive más"), Enrique Martín Monreal ha señalado como grandes rivales al "Recre, el Murcia, el UCAM, el Cartagena, el Badajoz y algún tapado que siempre surge", y ha apuntado que "no podemos pensar que va a ser un tema fácil; hay que competir porque en el fútbol hay mucha igualdad".

Todo sin desviarse un ápice del objetivo del ascenso porque "el viaje es a 30 de junio a la liga profesional, y hay que colarse por la ventana, por la puerta o por alguna gatera". Aunque su ilusión, no cabe duda, es hacerlo por la puerta grande, porque "me gusta mucho el pepino, un coche con muchos caballos, y lo mismo este año nos montamos en alguno".

Para eso se antoja clave "el equipo que vamos a hacer, la afición y El Arcángel, que debe ser un fortín, porque la liga está en El Arcángel. Este es un trabajo sobre todo nuestro, pero también del aficionado, y hay que ir todos juntos. Habéis visto qué ha pasado cuando el Córdoba ha estado disperso y cuando ha estado unido... Tenemos que ir todos a tope, juntos, y al final veréis como lo conseguiremos, pero nos esforzaremos y trabajaremos a tope desde el minuto cero".

Un punto de partida fijado para el lunes con la primera ronda de reconocimientos médicos previa al arranque de una pretemporada que se llevará a cabo de manera íntegra en Córdoba porque "hay que partir de la más absoluta humildad. Podía haber propuesto ir a Montecastillo, pero no, lo hacemos aquí, de la forma más humilde. Estamos en casa y disfrutamos de la ciudad, porque día que pasa, día que no vuelve. Máximo tiempo en Córdoba, máxima atención, máximo respeto a todos, y máxima ilusión". Buenos ingredientes para buscar en ansiado ascenso.