¿Un cambio de sistema en Sevilla?

Las dudas que sigue transmitiendo el Córdoba CF después de cinco jornadas de competición obligan a tocar piezas con el fin de que la orquesta deja de desafinar lo más pronto posible. Bien es cierto que la música suena –el equipo sigue invicto–, pero no con la armonía requerida (es séptimo, a un punto del play off y cuatro del liderato). Y ante esa situación, Enrique Martín podría dar una vuelta más el sábado con motivo de la visita al Sevilla Atlético (Estadio Jesús Navas, 19:30). Por el momento, el técnico navarro probó ayer durante el partidillo con un sistema 4-1-4-1 con un papel protagonista para Xavi Molina, aunque los cambios podrían afectar a más jugadores y, lógicamente, más demarcaciones.

Con el balón presente desde ya los primeros ejercicios, de precisión en la circulación, el CCF siguió preparando en la Ciudad Deportiva el derbi regional del fin de semana. Lo hizo con toda la plantilla sobre el verde, si bien Imanol García terminó la sesión al margen, realizando estiramientos junto al recuperador en la banda, simplemente por precaución, pues es uno de los tres integrantes del plantel –junto a Fernández y el meta Becerra– que ha disputado todos los minutos. Por cierto, que no vino mal la salida del navarro, dado que para el partidillo sobraba uno de los 23 futbolistas presentes.

Y precisamente ese juego del tramo final de la jornada es el que permitió extraer algún dato más. Porque cuando llegó la hora de que Martín repartiera los petos, lo primero que llamó la atención fue el posicionamiento del teórico equipo titular, o al menos el que más integrantes con pinta de estar en el once acumulaba. El grupo de blanco se situó sobre un 4-1-4-1, lo que supondría un importante giro sobre lo visto hasta la fecha en este CCF que no se ha movido de la línea de tres centrales, utilizada por el otro bloque, para no perder el paso con lo hecho hasta el momento.

Presión alta tras pérdida y acortar el equipo

En ese novedoso dibujo el rol protagonista lo ocupó Xavi Molina, que ante la presencia de Fidel Escobar como libre se colocó como mediocentro posicional. Es el mismo papel que ya desempeñó Chus Herrero en Yecla y que, a pesar de que el rendimiento no fue el apetecido y el resultado sólo pudo salvarse in extremis, podría tener continuidad en este nuevo desplazamiento. Como en aquella cita, Imanol García se dispuso unos metros más adelante, con ida y vuelta, mientras estuvo en el terreno de juego.

500 entradas para Sevilla El Córdoba comenzó en la tarde de ayer a vender un paquete de 500 entradas remitidas por el Sevilla para la cita que el sábado medirá a los blanquiverdes con el filial nervionense en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios (19:30). Las localidades están a disposición de los aficionados –no es exclusivo para abonados– en las taquillas de El Arcángel, a un precio de 5 euros, en efectivo, hoy en horario de mañana y tarde, y mañana hasta las 14:00.

Con Molina de stopper, el cuerpo técnico insistió en la presión alta tras pérdida, algo que estaba llamado a ser seña de identidad de este Córdoba y que, sin embargo, no se está viendo tan de continuo. Y para que ese avance de metros no parta al equipo provocando los habituales desequilibrios entre líneas, los gritos incluso desde Becerra para mantener las líneas juntas fueron la nota común durante esos minutos.

Las otras novedades presentes, que podrían tener ocasión de verse en tierras hispalenses, fueron la presencia como lateral zurdo de Víctor Ruiz, como falso extremo de Antonio Moyano y como volante de Miguel de las Cuevas, acompañando a Javi Flores; Sebas Moyano, sin minutos en las últimas semanas, también se dejó ver en posiciones interiores.

La duda radica en la ausencia de Imanol y, sobre todo, Owusu, que hasta se está erigiendo en la principal arma ofensiva del CCF, pues con Jesús Álvaro empieza a haber más dudas. Tantas como la que representa la elección del delantero referencia, al que aspiran Juanto y Gabriel Novaes.