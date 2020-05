Miguel Valenzuela: "El objetivo del Córdoba CF es ascender y el nivel de exigencia es altísimo desde el minuto 1"

"El objetivo del Córdoba CF es ascender". Se puede decir más fuerte, pero no más claro de lo que lo ha hecho este martes Miguel Valenzuela, en su puesta de largo como director general deportivo de la entidad cordobesista. El técnico ha desgranado parte del próximo proyecto blanquiverde, que encabezará, dejando a un lado las dudas que lo rodean, y no solo por las trabas extradeportivas -visto bueno del nuevo juez a todo el proceso de compra de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD, inscripción en la Federación Española...-, sino por las consecuencias inciertas a día de hoy que dejará la crisis del coronavirus.

Valenzuela no ha escondido que "el nivel de exigencia es altísimo desde el minuto 1", pero al mismo tiempo se ha mostrado convencido de la capacidad de su grupo de trabajo para conformar un equipo que esté en la mejor disposición para conseguir un objetivo que no es otro que "ascender" a Segunda División la próxima campaña. Es más, ha dejado claro que "si no lo hacemos, todos habremos fracasado, y eso se tiene que meter en la piel de todo el mundo, porque el nivel de exigencia es altísimo y este club, este proyecto y esta ciudad no pueden permanecer ni un día más en Segunda B".

"Aquí, o se gana o se gana, y el día que se empate, estaremos amargados", ha insistido el hombre fuerte de Infinity en materia deportiva, recalcando la altura del listón que se han autoexigido desde dentro del club, y que ya han hecho suyo los miembros de un equipo que para el primer equipo completan Juanito y Rafa Sánchez, que hace las veces de secretario técnico y coordinador del área de scouting.

Miguel Valenzuela, en su primera aparición pública desde su presentación el pasado enero, ha recordado que "el futbolista se preocupa por todo", en referencia a la influencia que pueden tener en las negociaciones las dudas extradeportivas que rodean a la sociedad en la actualidad, si bien ha valorado más otros aspectos: "Cuando se habla del Córdoba y del proyecto, los jugadores saben que no es un club de Segunda B ni por afición, ni por campo, ni por proyecto, y lo anterior pasa a un tercer plano".

"No hay ni un solo jugador que no nos haya dicho que estaría encantado de venir a un club que aspira a estar en Segunda, pero si tienen ofertas de Segunda... eso es un hándicap para nosotros", ha recalcado el técnico, cuya hoja de ruta pasa por formar un equipo que dé réditos a corto y medio plazo: "La planificación pasa por hacer una estructura que valga para los dos o tres próximos años, y si conseguimos que la columna del equipo valga para competir ese tiempo, será importante".

El valor de los sub 23 y el ejemplo del Cartagena

"Queremos crear un equipo sólido y versátil, y eso pasa por tener en cada posición dos jugadores de características diferentes, para que Sabas puede poder jugar cualquier sistema de juego", ha incidido el jefe de la dirección general deportiva del Córdoba CF, que se marca como reto conseguir varios sub 23 de gran nivel para subir el de la plantilla. Para ello, y siguiendo "el ejemplo del Cartagena" de este curso, que cuenta con "sub 23 titulares que han quitado el sitio a otros jugadores de más caché", el club ya ha contactado con "todos" los filiales de entidades grandes, tocando a unos "25 futbolistas" para convencer "a alguno, porque la oferta deportiva es buena".

"Los jugadores jóvenes de los filiales pueden tener el objetivo de jugar en el primer equipo, pero si no lo logran, jugar en un Córdoba que es la élite de Segunda B puede ser atractivo", ha argumentado Valenzuela, que admite que el fútbol postcoronavirus "es todo incertidumbre y va a provocar una situación caótica para muchos clubes, sobre todo en Segunda B". De hecho, el técnico ha matizado que "trabajamos como si no fuera a pasar nada, pero van a pasar muchas" en un verano que desembocará en una categoría de bronce con "100 equipos, que empobrecen la competición, sin duda".

Miguel Valenzuela ha puntualizado que "no es el escenario que más nos gusta, no es lógico que el Córdoba CF se saliera un día antes del parón de la zona de play off -tras la derrota ante el Cartagena- y esté fuera, pero son las circunstancias". Pero al mismo tiempo ha recordado que "no vamos a buscar llantinas ni excusas; esto es la competición, tenemos todos las mismas reglas y el objetivo es ascender". Tan claro como el agua, aunque ahora hay que conseguirlo sobre el verde, donde ya ha quedado claro que no todo es tan sencillo.