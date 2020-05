El Córdoba CF trabaja en un proyecto con "ocho o diez incorporaciones"

El Córdoba CF del futuro está en marcha. Todavía no ha tomado velocidad, pero pese a la incertidumbre que se mantiene en torno al club por las dudas judiciales y por parte de la Federación Española de Fútbol en torno a la compra de la Unidad Productiva, los primeros movimientos en la sala noble de El Arcángel ya han comenzado. Este jueves, la entidad ha hecho oficial su listado de bajas, que posiblemente se verá ampliado en el futuro, y ya trabaja en el de altas, que serán "ocho o diez" con la idea de construir "un equipo muy ilusionante" que parta de la base de ser más "equilibrado" que el de la pasada campaña.

Apenas un par de horas después de conocerse la primera nómina de jugadores que no continuará en el club cordobesista, el consejero Adrián Fernández-Romero ha dado las primeras lineas maestras del próximo proyecto, en el que ha dejado claro que "habrá más bajas y más altas" porque "estamos trabajando en ello" y solo se han hecho públicos los nombres de aquellos futbolistas "que acababan contrato o cesión".

Pero no todos, porque hay diversas situaciones aún "en el aire que hay que valorar". Son los casos de Jordi Tur, que "debe volver al Cádiz" tras un préstamo iniciado en enero y que se ha esfumado sin poder ver al ibicenco con la camiseta blanquiverde, o tres hombres cuya vinculación con el club acaba el 30 de junio: Raúl Cámara, Moutinho e Iván Navarro. Todos ellos "están en situación de análisis" y el resultado del mismo ser irá conociendo en próximas fechas.

También habrá que esperar para ver qué pasa con los cedidos por el Córdoba a otros equipos, dejando a un lado a un Fernando Román que continuará ligado al Marbella. En cuento a Sebas Moyano, ahora en el Mestalla y con una opción de compra por parte del Lugo a ejecutar en verano; Zelu, pendiente de disputar el play off con un Logroñés que deberá adquirir sus derechos en caso de ascenso, o Víctor Ruiz (Levante Atlético) "no hay nada claro", dado que "es pronto para tomar decisiones" en firme, aunque los planes están sobre la mesa, lógicamente.

Pero ya sea con alguno de ellos o no, la entidad cordobesista mantiene su fuerte apuesta bajo el respaldo de Infinity, tal y como ya anunció la pasada semana el consejero delegado Javier González Calvo: "El equipo va a ser muy ilusionante; no es necesario tener el presupuesto más caro para ascender o jugar el play off", ha insistido Adrián Fernández-Romero, que sin detenerse en cifrar a cuánto ascendió la inversión en plantilla en el curso 19-20 -se fue por encima de los cuatro millones de euros- ni en valorar sobre el plan que trabajan, sí reincidió en que "será un proyecto ilusionante, y no tenemos que ser los más caros para ello".

Un plantel "compensado" bajo el mando de Sabas

Un proyecto que, a falta de "cerrar solo unos matices", conducirá desde el banquillo Juan Sabas y al que llegarán "ocho o diez incorporaciones" para ejecutar "una reforma importante en la plantilla". Con las siete altas inscritas durante el mes de enero en el mercado invernal, la transformación será prácticamente total sobre el grupo que se encontró Infinity a su llegada en diciembre, que no es "cuestión de que fuera malo o bueno, pero sí estaba descompensado y desequilibrado en cuanto a posiciones"

De esta manera, el consejero blanquiverde ha explicado que la idea que manejan es "dar una vuelta como a un calcetín" al equipo, que "tiene que ser equilibrado y que pueda jugar con muchos sistemas", algo que no ocurría con el dispuesto durante la campaña 19-20. El sevillano ha explicado que "en enero acometimos ya la reforma, pero no se hizo por esta área deportiva, sino que validamos lo que había -trabajo realizado por Alfonso Serrano y Jorge Rodríguez de Cózar, ya fuera de El Arcángel-, porque entramos en diciembre y esto hubo que hacerlo solo unos días después" y ha insistido en que la hoja de ruta que manejan para el Córdoba del futuro pasa por "hacer estos cambios" porque "a grandes problemas, grandes remedios".

Eso sí, Adrián Fernández-Romero ha sido menos tajante que González Calvo la pasada semana en cuanto a la renegociación de contratos, aunque ha matizado que de llevarse a cabo "no" sería porque "sean excesivos" en cuanto a cuantía, sino por ver "qué liga nos encontramos" tras el paso del covid-19: "Si hay que hacer bajada será a todo el mundo por la situación que va a generar esta crisis el año que viene, por el impacto que va a tener, que nos tiene que llevar a todos a apretarnos el cinturón", ha puntualizado el hombre fuerte del consejo de administración en la parcela deportiva de un Córdoba que verá reducido en al menos un 25% sus ingresos, pero que ya trabaja en su proyecto 20-21 pese a que "la vuelta a la normalidad no sabemos cuándo será".