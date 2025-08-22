Siete heridos tras una choque frontal entre dos vehículos en Cabra

Un accidente de tráfico en el que han estado involucrados dos vehículos se ha saldado con siete personas heridas. El suceso ha ocurrido en la mañana de este viernes, a eso de las 09:30 a la altura del kilómetro siete de la carretera A-339 a su paso por el término municipal de Cabra, según han confirmado los servicios de emergencias del 112.

El motivo del accidente de tráfico ha sido una colisión frontal entre los dos vehículos en esta vía de doble sentido. De momento las causas del suceso se están investigando. Lo que sí se conoce es que al menos hay siete personas heridas y que ha tenido que intervenir un helicóptero del 061 para trasladar al hospital a varios heridos por la gravedad de su estado de salud. También han intervenido los bomberos de Priego de Córdoba para rescatar a varias de las víctimas.

Además del helicóptero del 061 y del Cuerpo de bomberos, al lugar de los hechos se han trasladado servicios sanitarios y Guardia Civil.