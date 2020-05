El Córdoba hace oficial su listado de bajas para la próxima temporada

El Córdoba CF ha comenzado el jueves con movimiento. Horas antes de que el consejero Adrián Fernández Romero ofrezca una rueda de prensa telemática en la que, probablemente, se centre en todos los aspectos deportivos, el club blanquiverde ha hecho oficial su listado de bajas para la próxima temporada. En el mismo se encuentran Chus Herrero e Imanol García, que acaban contrato el 30 de junio, y Fidel Escobar y José Antonio González, que regresan a sus equipos tras su periodo de préstamo.

Entre los jugadores a los que el Córdoba ha abierto la puerta ya, no se puede decir que haya muchas sorpresas, más bien ninguna. La poca participación de Chus Herrero, renovado solo por un año el pasado verano, le hacía claro candidato a cerrar su etapa en blanco y verde, mientras que el caso de Imanol García, que sí podría entrar en los planes de futuro del club, queda pendiente de nuevos contactos futuros, aunque su elevado caché tal vez pueda alejarlo demasiado de El Arcángel.

En cuanto a los cedidos, José Antonio González no ha terminado de explotar en su regreso a Córdoba y retornará al Granada para enrolarse, en un principio, en su filial, un Recreativo también enrolado en Segunda B. Por último, el caso de Fidel Escobar ya está más que claro. El panameño es un futbolista más que interesante, como ha demostrado en su primer año en Europa, pero las condiciones pactadas hace un año con el Sporting San Miguelito -cláusula de compra por unos 400.000 euros- hacen inviable la operación a día de hoy. Un cambio en las mismas podría dibujar un nuevo escenario que se verá próximamente.

Como suele decirse, son todos los que están, pero no están todos los que son. Porque en la nómina facilitada por la entidad cordobesista no hay señal de otros futbolistas en una situación particular, y cuyo futuro queda por resolver en los próximos días. Es el caso de Raúl Cámara y Moutinho, que tenían una temporada más opcional según distintas variables, o Jordi Tur, que llegó cedido por el Cádiz en enero y que no pudo siquiera debutar antes del parón provocado por la crisis del coronavirus.

Igualmente tocará esperar para saber qué pasa con dos jugadores más que ahora mismo son propiedad del Córdoba: Sebas Moyano, cedido para la segunda vuelta en el Mestalla y por el que el Lugo tiene una opción de compra a ejecutar este próximo verano, y Zelu, a préstamo desde el mes de enero en un Logroñés que peleará por el ascenso y que, en caso de dar el salto a Segunda División, tendrá que quedarse en propiedad al extremo.