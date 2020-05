El coronavirus y su incidencia en el Córdoba CF

La incidencia del coronavirus en el Córdoba CF había sido inexistente hasta la fecha. Centrados en los futbolistas, la entidad no había comunicado ningún positivo. Pero dejando de lado a los profesionales, lo cierto es que el club blanquiverde se ha visto también afectado en parte por la crisis sanitaria. Lo han sufrido en primera persona su consejero delegado, Javier González Calvo, y el jefe en materia deportiva del club, Miguel Valenzuela.

Ambos, según ha reconocido González Calvo en su comparecencia ante los medios de forma telemática, han tenido que luchar contra la enfermedad, que ya por fortuna han logrado dejar atrás. Cuestionado por la salud de todos los integrantes de la entidad, deportistas y no deportistas, el consejero delegado ha contado su caso en primera persona. "Aquí tienes a uno que ha pasado la enfermedad", ha indicado el madrileño, que reside habitualmente en Madrid y que cree que contrajo el virus allí. El CEO cordobesista apuntó que ha estado sometido a "tratamiento por teléfono" ya que no llegó a ser ingresado al no presentar complicaciones respiratorias, si bien recomendó que la población siga "teniendo cuidado porque se pasa muy mal".

González Calvo, que describió como síntomas propios la alta fiebre y problemas estomacales, fue más allá al desvelar también que Miguel Valenzuela lo sufrió con más afección aún. "Creo que a Miguel se lo pegué yo", apuntó el abogado madrileño, que desveló que Valenzuela ha estado "diez días ingresado".

Entre el consejo de administación del club hubo un tercer afectado, el consejero Adrián Fernández, también en contacto con Javier González Calvo durante los días anteriores a que se decretara el estado de alarma, aunque en el caso del sevillano los síntomas no pasaron de unos días con fiebre alta.

Pese a esos tres casos registrados, el consejero delegado del club se felicitó por el hecho de que tanto los futbolistas como los trabajadores se encontraran bien de salud en esta crisis sanitaria.