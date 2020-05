Infinity mantiene su apuesta por el Córdoba CF: "Queremos hacer un proyecto ilusionante"

Infinity mantiene su apuesta por el Córdoba CF. Esa es la principal conclusión que puede extraerse de la rueda de prensa telemática que ha ofrecido este viernes el consejero delegado del club blanquiverde, Javier González Calvo, en la que ha desgranado pasado, presente y futuro de una sociedad con batallas tan importantes por resolver tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sobre todas ellas, el hombre fuerte del grupo inversor bahreiní en la entidad ha transmitido un mensaje de firmeza que invita al optimismo.

"Queremos hacer un proyecto ilusionante", ha resaltado en más de una ocasión el abogado, consciente pese a todo de que los primeros pasos deben darse desde los juzgados, con la ratificación de la adquisición de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD que acabe de dar luz verde al desembarco, ya de facto, de Infinity en la ciudad. "Estamos deseosos de que se activen los procedimientos judiciales. Espero que pronto tengamos juez -el magistrado que firmó el auto, Antonio Fuentes Bujalance, fue recusado- y resolución para trabajar con más tranquilidad en los proyectos deportivos y de infraestructuras que tenemos", ha sostenido.

Que el auto sea firme es el único camino para que la aventura continúe, pues González Calvo ha incidido en la postura que viene manteniendo desde su irrupción en Córdoba: no hay lugar a negociación alguna para adquirir la SAD. "Si lo echan para atrás, no hay posibilidad de continuar con ello. No negociaremos ni con González, que creemos que no es propietario, ni lo haremos con el que lo sea", ha apuntado, puntualizando además que "no podemos negociar porque en el club hay procedimientos penales con los gestores anteriores y no podemos acordar nada porque lo primero que pedirían serían excepciones penales".

"Es inviable poder comprar el Córdoba CF SAD, y no por el concurso, porque se podría llevar a cabo una serie de acuerdos con los acreedores, sino porque en el tema penal, con bastantes denuncias y reclamaciones de dinero, no podemos entrar. Desde Infinity creemos que el auto será firme y cuanto antes se haga, mejor para todos y más tranquilidad; en eso hemos venido trabajando y seguimos haciéndolo, sin miedo a una resolución contraria", ha finalizado el letrado.

Pero si seguro está Javier González Calvo sobre cómo terminará la vía judicial abierta, no menos lo está en cuanto a la postura de la RFEF, clave para poder competir en la Segunda B que ahora mismo es el hábitat de la entidad cordobesista. De hecho, ha justificado la resolución contraria del organismo a la petición de varias subvenciones porque los documentos solo llevaban la firma de la administración judicial que rige a la SAD en concurso, cuando los diferentes abonos los está realizando desde diciembre Unión Futbolística Cordobesa.

"Desde que en diciembre entramos, hemos tenido muchas comunicaciones con la Federación y en todas nos tiene en cuenta", ha insistido el CEO del Córdoba, que ya se ha hecho el cuerpo a que nada estará resuelto antes del 30 de junio, como estaba previsto, tras la paralización de la temporada, ahora con vistas a su reanudación: "Si se alarga, habrá que esperar a que termine para hacer la inscripción. Y, si no hay resolución firme por parte del juez entonces, que esperemos que sí, también procederemos a inscribirnos porque la sentencia que tenemos se puede ejecutar, y lo haremos".

Cuadrar el nuevo presupuesto, la prioridad

Sin embargo, más allá de eso, también es clave para el futuro saber cómo afronta Infinity otra campaña en Segunda B. Y la palabra es "ilusionante", como ha repetido en varias ocasiones González Calvo, que ahora se afana con su equipo directivo en cuadrar nuevos presupuestos tras tener que tirar a la basura los planes hechos en caso de ascenso a Segunda División. "Se han visionado partidos, hemos seguido a más de mil jugadores y hay trabajo adelantado en la dirección deportiva. Hablaremos con los jugadores que no vayan a continuar para no esperar al 30 de junio y puedan empezar a buscarse su futuro", ha destacado.

Porque la planificación está en marcha, algo que refuerza su postura de confianza con la resolución final tanto del juzgado como de la RFEF sobre la compra de la UP. "Si estuviéramos intranquilos, no hubiéramos pagado estos seis meses. Lo que más me preocupa es saber qué podemos ofrecer a esos jugadores que nos interesan, pues estamos ante una temporada con un tercio de los ingresos, vamos a tener una bajada importante. No sabemos qué ingresos tendremos, cuándo vamos a volver a competir... pero seguro que podemos buscar soluciones, e igual que queremos hacer un proyecto ilusionante para los aficionados, también lo sea para que grandes jugadores que quieran venir a nuestro club".

De momento, de cara al primer proyecto completo de Infinity, no está "previsto" renegociar contratos a la baja, al menos hasta conocer de manera certera la incidencia de esta crisis del coronavirus en el fútbol del futuro. Sea de una forma u otra, el Córdoba seguirá siendo "el club que tiene más presupuesto, sin contar filiales, porque queremos hacer un plan ilusionante, y no solo para el primer equipo, sino también para que el filial no tenga problemas y para relanzar la cantera. Es lo que merece el Córdoba, pero eso conlleva que habrá que hacer un esfuerzo para poder salir de Segunda B".

Pero con cabeza, claro está. De ahí que Javier González Calvo admitiera que en las condiciones actuales no hay club en la categoría de bronce que se pueda "permitir" pagar 400.000 dólares más unas "comisiones generosas" para adquirir en propiedad a Fidel Escobar. Eso no significa que no vayan a llegar jugadores importantes, pues el único objetivo ya sobre la mesa es "hacer un proyecto ilusionante, que guste a Sabas (será el entrenador, a falta de confirmación), aunque algunos de los que ahora están, se irán". "Será un proyecto ilusionante y nos divertiremos mucho; sacaremos el equipo adelante", ha sido el mensaje final del consejero delegado cordobesista.