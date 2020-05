¿Cómo será la Segunda División B de 100 equipos y con el Córdoba CF?

Una vez resuelta, no sin polémica -y lo que está por venir-, la temporada 19-20 en el fútbol no profesional, la Federación Española de Fútbol tiene sobre la mesa una patata caliente que afecta principalmente a la Segunda División B: cómo resolver una categoría con 100 equipos, 20 más de los que hay en la actualidad, entre ellos el Córdoba CF. De momento, solo ha trascendido que habrá cinco grupos de 20 conjuntos divididos en subgrupos, para una competición que se pretende que arranque en octubre y no dure más de ocho meses.

Pero entre los planes de la RFEF parece que existe uno más novedoso, y que pasa por conformar los grupos atendiendo a criterios clasificatorios, no por proximidad geográfica como venía siendo norma. Así lo ha desvelado al menos la Federación Gallega, lo que abre no pocas incógnitas que no tendrán respuesta hasta que haya una comunicación en firme por parte del organismo que preside Luis Rubiales.

Y ahí no queda la cosa, pues también deben dar luz desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a los criterios de ascenso, tanto para la Segunda División, como para la Segunda B Pro que, con dos grupos de 20 equipos, entrará en acción en la campaña 21-22. Problemas por resolver en un futuro próximo consecuencia de la decisión, electoralista, de quedarse a medio camino entre la cancelación y la continuidad a la hora de decidir cómo echar el cierre a la campaña actual.

Con lo que ha trascendido hasta ahora, y según ha detallado Mundo Deportivo, la Segunda B se dividirá en cinco grupos de 20 equipos, a su vez repartidos en dos subgrupos de 10. De esta manera, cada participante disputará en esta primera fase a ida y vuelta -como el resto de las fases del torneo- un total de 18 encuentros.

Una vez acabada la liga regular, los tres primeros de cada subgrupo (un total de 30 conjuntos) se jugarán en las cuatro plazas de ascenso a Segunda División en un play off que habrá que ver cómo se estructura. Los cuatro mejores darán el salto de categoría y los 26 restantes, junto a los cuatro descendidos, pasarán a dar forma a los dos grupos de la Segunda B Pro.

Los equipos clasificados en la primera fase en las posiciones cuarta, quinta y sexta (otros 30) pelearán por ocupar las diez vacantes para esa división intermedia de nueva creación, cerrando así la nómina de 40 equipos. Por su parte, los que acaben en su subgrupo entre la séptima y la décima plaza (40 entidades) lucharán por la permanencia.