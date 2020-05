El Córdoba CF tendrá un secretario técnico de "la casa"

Una vez que la actual temporada está finiquitada oficialmente para el Córdoba CF, el club trabaja ya en el próximo proyecto. En el ámbito deportivo, la entidad blanquiverde ofrecerá en los próximos días todos los detalles sobre su nueva estructura, después de las salidas de Alfonso Serrano y Jorge Rodríguez de Cózar, aunque Javier González Calvo ya esbozó algunos en su comparecencia de prensa.

El consejero delegado de la entidad blanquiverde confirmó que "el máximo responsable de todo lo deportivo es Miguel Valenzuela", mientras que "Juanito se quedará con el primer equipo" y "David Ortega con la cantera". De esta forma, los tres técnicos que llegaron de la mano de Infinity asumirán las principales áreas en la dirección deportiva, que también contará con la figura de un secretario técnico. Eso sí, para ello el club no incorporará más técnicos, pues Infinity confía en los profesionales que ya había en la entidad a su llegada. "Está en la casa y no vamos a traer nadie de fuera. En el club hay personas preparadas para dar un paso adelante y tener más responsabilidades de las que tenían hasta ahora", apuntó al respecto González Calvo, que no dio sin embargo más detalles al respecto.

Sea como fuere, todas las decisiones deportivas pasarán en última instancia por un Miguel Valenzuela que también tendrá bajo su supervisión a los servicios médicos del club. González Calvo defendió que "el trabajo que se está haciendo es muy bueno" y señaló que la dirección deportiva actual "es la que merece el Córdoba", si bien quiso agradecer el trabajo de Alfonso Serrano y Jorge Rodríguez de Cózar, de los que volvió a reiterar que le hubiera gustado que se quedaran.

Con la estructura deportiva clara, el CEO del Córdoba también reiteró que el técnico seguirá siendo Juan Sabas. "Hemos transmitido que queremos que se quede y trabajamos con él en la preparación de la siguiente temporada. Cuando acordemos se hará público y no creo que tardemos mucho", explicó sobre la renovación del madrileño, que a su llegada al club firmó únicamente hasta el 30 de junio.

En cuanto al presupuesto que terminará cerrando el club en este curso y pensando ya en el que viene, González Calvo aclaró que la actual temporada se irá por encima de los siete millones de euros de gasto, cifra que difícilmente se repetirá en el próximo ejercicio, para el que se espera "una reducción de ingresos por abonos", que cifró en unos 1,4 millones de euros. En todo caso, aclaró que el club seguirá siendo competitivo al máximo y que "lo que no se pueda complementar, lo tendrán que hacer los dueños del club". Con todo, el representante de Infinity en el club tiene claro que cuanto menos deficitario sea el CCF, mejor.

Apoyo al equipo femenino

En el ámbito deportivo, Javier González Calvo aseguró que el club sigue siendo ambicioso en cuanto a su equipo femenino, al que apoyará con recursos para que siga siendo "competitivo". "El femenino es mi ojito derecho y Cristina y Peque hacen un gran trabajo. Vamos a ayudarles para que sea más competitivo que este año, con más recursos. Creo que también tendremos un buen equipo, a ver si podemos disfrutar de los barracones en la Ciudad Deportiva. Les hemos dado desde el primer momento nuestro apoyo y seguirá igual", explicó al respecto.

En cuanto a la plantilla actual y los que seguirán, poco pudo desvelar González Calvo, más allá de confirmar que hace días que el club dio libertad a los futbolistas para marcharse a casa. Sí aclaró el CEO blanquiverde algunos aspectos como que Fernando Román no regresará al tener un año más de cesión en el Marbella. Sí lo harán Zelu (si no asciende con el Logroñés), Sebas Moyano (si el Lugo no ejerce la opción de compra que tiene sobre él) y Víctor Ruiz, que en principio no cuenta para seguir en la entidad.