El Córdoba CF vela armas para el compromiso del domingo ante el Recreativo Granada (Ciudad Deportiva, 12:00), que finalmente se disputará tal y como estaba previsto. Un duelo, que será el debut del filial en la presente temporada tras varios casos de covid en su plantilla, para el que Juan Sabas recuerda que no hay que "tener exceso de confianza" porque "en esta categoría cualquier equipo te gana y te pone contra las cuerdas y en dificultades". "Es un tema más mental que físico y trabajamos para que los chicos no se relajen en ningún momento", ha advertido el técnico de un CCF que sigue invicto después de tres partidos y en lo alto de la tabla del Subgrupo IV-B de la Segunda División B con siete puntos de nueve.

"Es un filial atípico. Tiene jugadores experimentados en la categoría y no nos vamos a encontrar un filial joven y con tanto talento como tienen los chicos jóvenes y que les cuesta más en esta categoría porque carecen de la experiencia en ella. Tienen cinco o seis de jugadores de talento y con experiencia", ha incidido Sabas, que pese a todo confía ciegamente en la capacidad de los suyos: "Vamos con muchísimas ilusiones puestas en intentar ganar, pero sabemos de las dificultades que nos vamos a encontrar, sabemos que tienen jugadores importantes, sabemos que en todo momento intentan tener un trato de balón exquisito y desde ahí intentar trabajar mucho el partido para poder sacar los tres puntos".

El plantel blanquiverde ha completado este viernes su penúltimo entrenamiento, que ha confirmado la recuperación plena de Miguel de las Cuevas, si bien no será hasta este sábado cuando el técnico facilite la convocatoria, en la que se espera que el alicantino tenga un lugar reservado. Será la primera criba del fin de semana, pues el madrileño cuenta con hasta 23 jugadores, todos los del primer equipo y dos de los tres habituales del B, con la única baja del lesionado Julio Iglesias.

"Indudablemente no es plato de buen gusto dejar a algún profesional fuera de la convocatoria, pero es lo que toca y no podemos hacer otra cosa. Van 20 convocados, juegan once, es mi tarea, mi decisión y los que se quedan fuera tienen que apretar más para intentar cambiar las ideas que tenemos, intentar subirse al autobús, intentar entrar en el once lo antes posible e intentar dar un buen rendimiento para el club", ha argumentado al respecto Sabas, antes de detenerse en el rol que tiene De las Cuevas en el equipo.

"Aporta muchísima experiencia y muchísimo gol, y mucho talento. Al final es una mezcla importante y es un jugador muy importante para nosotros. Ha hecho una muy buena pretemporada, está con una ilusión increíble siendo un jugador veterano y si sube al autobús, encantados porque siempre nos va a mejorar el nivel competitivo de la plantilla o del equipo que viaje". De hecho, la presencia del alicantino hubiera sido de gran ayuda para desatascar el choque ante el UCAM Murcia, que significó el primer tropiezo de la campaña y el primer partido en el que el Córdoba se quedaba a cero.

Con todo, eso no quita el sueño al técnico, que se limita a plantear "el partido en base a que nosotros mejoremos cada semana en todos los aspectos. A nivel defensivo, el equipo está mostrando un nivel muy alto y a nivel ofensivo en el último partido no pudimos conseguir gol, pero sí en los anteriores. A partir de esa fortaleza defensiva que ha mostrado el equipo, mejorar en prestaciones en ataque".

El reto de "estar en la siguiente fase con los primeros"

Todo para hacer frente el domingo a un Recreativo Granada del que recela: "No me fío de nada ni de nadie. Nos vamos a encontrar un equipo con mucho talento y muy competitivo, que tendrá las ganas de hacer las cosas bien y debutar porque no han jugado ningún partido". Varios contagios de covid impidieron al filial nazarí estrenarse en las semanas previas ante el Real Murcia, el Sevilla Atlético o el Linares, y pusieron a principios de semana en duda que se jugara el choque ante los blanquiverdes.

"Me preocupa que haya un brote importante en mi plantilla y tengamos que parar, pero tenemos que convivir con esto, darle la mayor normalidad posible en el día a día, pedir a los chicos un esfuerzo para que se queden el máximo tiempo en casa y sean lo más profesionales posible", ha apuntado Juan Sabas, que centra su preocupación en "intentar ganar, nada más", porque por mucho que digan los datos epidemiólogicos sobre el diferente estado de las provincias, "el covid lo vas a coger en Granada o en Córdoba".

Para terminar con el análisis del choque, el entrenador cordobesista ha reconocido que tiene "más o menos la idea de juego" y que mantiene "alguna duda con la posición de algún jugador", si bien no ha querido dar pistas sobre qué sistema utilizará, tras haberse movido ya por el 4-2-3-1, el 4-4-2 y el 4-1-4-1. "No voy a inventar ningún esquema ni dibujo táctico nuevo; jugaremos con alguno que hemos jugado ya".

Con independencia del dibujo, Sabas ha dejado claro que no le parece "tan fácil ganar los partidos", más allá de la situación del rival, en este caso un Recreativo Granada aún inédito, pues "muchas veces vas a jugar con el colista y te complica la vida y te gana. El míster (David Tenorio) es el mismo, ha tenido altas importantes, y vamos a intentar nosotros hacer las cosas, bien, rozar la perfección y poder hacerles daño donde pensamos que pueden tener debilidades". "Mi máxima preocupación es ganar partidos para estar en la siguiente fase con los primeros", ha finalizado.