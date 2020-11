En tres jornadas de liga, el Córdoba CF ha presentado tres equipos diferentes, tanto en nombres como en esquema. Y una semana más, al técnico se le presenta una ocasión perfecta para volver a agitar su once inicial. Por primera vez en lo que va de temporada, Juan Sabas tendrá a su disposición a todos los futbolistas de la primera plantilla, lo que multiplica sus variantes y augura un planteamiento diferente al visto en la última semana ante el UCAM Murcia.

Y es que adivinar la alineación de Sabas antes del partido se ha convertido en misión imposible. Y no será porque el técnico no lo avisara por activa y por pasiva. Por un lado, su intención es la de exprimir a cada jugador para obtener su mejor versión. Con ello, además de elevar el rendimiento del equipo, el entrenador consigue mantener enchufados y en dinámica de aportar a todos sus jugadores. Por otro, en su filosofía de trabajo el rival de cada semana guarda un lugar importante, tanto que Sabas no duda en realizar ajustes tanto en nombres como en el sistema dependiendo de lo que se vaya a encontrar delante su equipo con cada contrincante.

Para afrontar la cuarta semana de competición, Sabas está pudiendo trabajar con todos sus efectivos. Solo Julio Iglesias, con ficha del filial pero en dinámica del primer equipo, está fuera del grupo por lesión. Un mal menor para un técnico que ha recuperado esta semana a Miguel de las Cuevas. El alicantino es uno de esos hombres importantes cuya disponibilidad justificaría el cambio de piezas. Además de su categoría como jugador, el veterano mediapunta tiene un perfil muy del gusto de su técnico, que sabe que puede colocar a De las Cuevas como segunda punta y aprovechar sus virtudes para jugar entre las dos líneas ofensivas del equipo.

Esa zona de las medias puntas es la que más variantes presenta para el técnico y en la que a buen seguro se concentrarían las novedades, si es que Sabas no sorprende repitiendo el mismo equipo que sacó de inicio ante el UCAM Murcia. Sin embargo, las grandes diferencias de estilo entre el equipo universitario y el Recreativo Granada hacen pensar que el planteamiento del Córdoba irá por otro lado.

En todo caso, el club blanquiverde tiene alternativas en todas las posiciones y para ocupar esos tres puestos detrás de Piovaccari la nómina de jugadores es amplia, con Alain Oyarzun, Samu Delgado, Carlos Valverde, Moutinho, De las Cuevas, Javi Flores y hasta Willy, que ya ha jugado en ocasiones como segundo por detrás del italiano.

Otro factor muy a tener en cuenta es el terreno de juego. La Ciudad Deportiva del Granada CF ofrece la garantía de un césped en buen estado y con unas dimensiones estándar, muy lejos de las especiales condiciones que el CCF se encontró en su visita a Yecla. Ese aspecto puede acercar más el dibujo del equipo blanquiverde a lo que se ha visto en casa, donde ha alternado el 4-2-3-1 con el 4-1-4-1, que a ese 4-4-2 con el que el Córdoba derrotó al Yeclano en el Municipal de La Constitución.

Ante un filial que llegará con bajas pero cuyo estilo es claramente ofensivo, la apuesta de Sabas apunta a ir más encaminada a tener el balón, por lo que jugadores como Mario Ortiz y Javi Flores volverían a ser importantes en esa zona ancha del terreno de juego. Todo ello, claro está, sobre el papel, porque si algo ha demostrado Sabas es que tiene una manera muy particular de preparar los partidos y que no regala el puesto a nadie. Ni la defensa, la única línea consolidada en el equipo en este arranque, tiene asegurada su continuidad. El madrileño quiere a todos enchufados y con sus permutas lo está consiguiendo, para beneficio del colectivo.