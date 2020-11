Así es el Recreativo Granada, próximo rival del Córdoba CF

El Córdoba CF trabaja con los cinco sentidos puestos en el choque del domingo ante el Recreativo Granada. Los hombres que entrena Juan Sabas se medirán al filial nazarí en un partido que parecía destinado al aplazamiento pero que, si no surgen nuevos contratiempos, terminará por jugarse según lo previsto pese a la alta incidencia que el coronavirus ha tenido en el equipo rojiblanco.

En la Ciudad Deportiva del Granada CF, el conjunto blanquiverde se encontrará a un rival que llega entre incógnitas, pues aún no ha debutado en liga y no está nada claro con qué jugadores podrá contar su técnico, David Tenorio, para este primer partido. Los constantes positivos en coronavirus han ido dinamitando las semanas de trabajo en el equipo granadinista, que lógicamente no tiene el ritmo de competición que ya presenta el Córdoba. Pese a ello, la plantilla del filial nazarí presenta armas suficientes como para ser considerado un rival complicado en Segunda B.

Al mutismo en torno a los casos de covid-19 que ha sufrido el Recreativo Granada -el club no comunicó cuántos ni qué jugadores habían resultado contagiados- se unen las necesidades del primer equipo rojiblanco, que está teniendo que tirar de su filial con asiduidad ante las bajas arrastradas en una temporada muy exigente, en la que los nazaríes están compaginando la liga con la Liga Europa. Sin ir más lejos, para su partido ante el Omonia Nicosia de Chipre, Diego Martínez desplazó a los jóvenes del segundo equipo Pepe, Torrente, Arnau y Andorinha. En la expedición figuraba también Alberto Soro, delantero inscrito con ficha del filial pero que apunta a estar todo el curso en dinámica del primer equipo.

Con todos esos condicionantes, resulta prácticamente imposible aventurar qué equipo podrá presentar el Recreativo Granada ante el Córdoba el próximo domingo. Una incertidumbre que no resta potencial a la plantilla con la que cuenta David Tenorio, plagada de jóvenes con mucho talento y que tiene además algunos referentes importantes en la categoría, llamados a marcar la diferencia.

En ese segundo grupo se incluyen Dieguito, extremo de 25 años que brilló en el Villarrubia y que incluso llegó a sonar en verano como refuerzo del Córdoba, y Nuha Marong. El espigado delantero gambiano, a sus 27 años, prefirió un importante contrato en el filial del Granada a intentar asentarse en algún equipo de la Segunda División o a un contendiente al ascenso a la categoría de plata. El propio Córdoba peleó por su fichaje en el pasado mercado invernal, pero no pudo igualar los emolumentos que el Granada ofreció a un jugador que por edad no puede alternar el primer y el segundo equipo, al igual que Dieguito.

Por eso, si están disponibles de cara al domingo, ambos futbolistas están llamados a ser la referencia en el equipo de David Tenorio. Junto a ellos, están llamados a ser importantes algunos jugadores jóvenes pero ya con cierta experiencia como los centrales Pepe, Torrente o Bruno Morais, el lateral Kingsley Fobi o el atacante Caio Emerson.

Además de esos nombres más llamativos, el Recreativo Granada presenta una plantilla típica de un filial, con una juventud insultante y con talento de sobra, a falta de adquirir la competitividad necesaria para pelear de igual a igual en una categoría tan compleja y poco lucida como la Segunda División B. El técnico nazarí, además, tendrá que tirar a buen seguro de algunos jugadores de su primer juvenil.

Pese a todos esos condicionantes, bien haría el Córdoba en recelar de un equipo con argumentos suficientes para plantear dura batalla. Si el equipo de Sabas no baja la guardia, algo que el técnico está consiguiendo a la perfección en este arranque liguero, repetir el triunfo del curso pasado en la Ciudad Deportiva del Granada CF será un poco más fácil.