Gabriel Novaes ya trabaja con el Córdoba CF

Tras disfrutar de su jornada de descanso, coincidente con un ajetreado último día del mercado de fichajes, la plantilla del Córdoba CF ha vuelto este martes a los entrenamientos para comenzar a preparar ya el partido del próximo sábado ante el Real Murcia (El Arcángel, 18:30). Enrique Martín ha podido contar ya con uno de los últimos refuerzos, el delantero brasileño Gabriel Novaes; los zagueros Mohamed Djetei y Xavi Molina llegarán a lo largo del día a la ciudad y se sumarán el miércoles a la dinámica del grupo.

Tras cerrar su plantilla con tres últimas incorporaciones, quedando el grupo conformado por 23 futbolistas, el CCF ya tiene la mirada puesta en la tercera jornada del campeonato en Segunda B. Una cita, de nuevo en casa, que podría servir para el debut oficial con la camiseta blanquiverde de alguno de los nuevos. De momento, el primero en ponerse a las órdenes del técnico ha sido Gabriel Novaes, mostrando ya parte de sus credenciales.

Los otros dos jugadores incorporados el último día del mercado, ex compañeros en el Nàstic de Tarragona, se espera que se sumen a los entrenamientos este miércoles, tras los pertinentes exámenes médicos. Djetei y Xavi Molina vienen a reforzar la parcela defensiva del equipo y lo hacen, además, coincidiendo con la ausencia ante el Real Murcia de Fidel Escobar, concentrado con la selección de Panamá para la disputa de dos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Bermudas.

Otros dos elementos disponibles

El que finalmente sí podrá estar ante el cuadro pimentonero es Owusu Kwabena, que no ha sido convocado por la selección sub 23 de Ghana para la eliminatoria de la Copa de África de Naciones (CAN) de la categoría. De esta manera, Enrique Martín mantiene una variante más para la fase ofensiva del equipo.

El técnico blanquiverde, por cierto, también podría contar con Fernando Román, que este martes ha dejado vacía la enfermería del Córdoba. El central madrileño, ausente en las dos primeras jornadas por una lesión en el tobillo, ya se ha sumado al trabajo colectivo sin aparentes problemas, por lo que estará disponible por primera vez para entrar en la convocatoria y hasta suplir a Escobar, dado que en pretemporada ya disputó algún partido como libre.