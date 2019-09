El Córdoba CF cerró la ventana estival con tres incorporaciones, tras tratar hasta última hora una última operación que no fructificó por un problema ajeno a la entidad blanquiverde. El club vivió una jornada final del mercado frenética que salvó con los fichajes de dos zagueros, el camerunés Mohamed Djetei y el catalán Xavi Molina, y un delantero, el brasileño Gabriel Novaes.

Eso deja en manos de Enrique Martín una plantilla con 23 efectivos, si a los 21 inscritos en la primera plantilla se suman los dos (Antonio Moyano y Sebastián Castro) que han ocupado licencia del filial. ¿Suficiente para aspirar a lograr el objetivo del ascenso? El balón y las 36 jornadas que restan serán los que dicten sentencia, pero esto es lo que hay, al menos hasta que se abra la siguiente ventana en el próximo mes de enero de 2020.

La jornada en blanco y verde comenzó con sorpresa, pues el primer fichaje que tomó oficialidad fue el de Djetei, que hasta entonces no había entrado en las quinielas. El central camerunés, que no contaba en el Nàstic tras ser parte activa de la caída del equipo a Segunda B, rescindió en Tarragona y firmó un contrato por dos temporadas con los blanquiverdes. Su principal aval, el propio técnico de Campanas, que ya lo tuvo bajo su dirección en el tramo final del pasado ejercicio y sabe bien lo que puede ofrecer el africano.

Pero la principal necesidad del plantel seguía estando a esas horas en ataque, donde las dos primeras jornadas ligueras han dejado claro que Juanto Ortuño necesita compañía. Una demarcación a la que el CCF incorporó finalmente a Gabriel Novaes, delantero referencia que tras ser cortado por el Barcelona –jugaba en su filial, del Grupo III–, volvió a ser cedido por el club que posee sus derechos, el Sao Paulo brasileño. El ariete, de 20 años y que por tanto ocupará licencia sub 23, no ha marcado aún ningún gol en España tras jugar en la segunda vuelta del pasado curso de azulgrana, por lo que su última referencia son las diez dianas que anotó en la Copinha sub 20 con el segundo equipo paulista.

Con dos incorporaciones cerradas, el Córdoba CF alcanzó las 18:00, horario que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) instaba a los clubes de Segunda B para formalizar sus inscripciones, con una ventana abierta hasta la medianoche para validar otras operaciones de última hora. Y hasta poco antes apuró el club cordobesista, afanada en poner en manos de Enrique Martín los mejores mimbres posibles para luchar por el ascenso.

Y no sólo para sumar una nueva petición expresa del técnico como Xavi Molina. Porque pese a que el polivalente zaguero –puede jugar de central, lateral derecho y hasta mediocentro de contención– rescindió a primera hora de la tarde en el KAS Eupen belga, su fichaje por el Córdoba no pudo concretarse hasta bien entrada la noche por la falta de documentación.

La frustrada cesión de Zelu

Esos tres movimientos dejaban al club blanquiverde con el único margen de una ficha sub 23 libre. Pero las opciones finales del mercado ofrecieron la oportunidad de un último refuerzo profesional... que tenía que llevar aparejada una salida del club. El CCF alcanzó un acuerdo con Zelu para marcharse cedido, previa renovación una temporada más de una vinculación que expira al final de este ejercicio.

Sin embargo, la operación no pudo llevarse a cabo porque el Melilla, destino ya fijado, no pudo liberar ninguna licencia profesional, abortando un último movimiento que hubiera acabado de dar forma al plantel cordobesista.

Una institución que aprovechó la jornada final del mercado también para formalizar un fichaje para el Córdoba B en la figura de Felipe Veloso. El delantero, que incluso comenzó la pretemporada con el primer equipo, se había perdido las dos primeras jornadas, pero ya este fin de semana estará a disposición de Diego Delgado... o Enrique Martín.