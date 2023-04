Miguel de las Cuevas: "He recordado a El Arcángel como antiguamente, el que te llevaba en volandas"

El Córdoba CF empató en El Arcángel ante el Deportivo de la Coruña (1-1) y sigue sin sumar los tres puntos a falta de cinco partidos para que concluya la competición en el Grupo I de la Primera Federación. A seis puntos de la quinta posición que marca los puestos del play off de ascenso, la situación de los blanquiverdes es crítica. Sin embargo, como aseguró Miguel de las Cuevas en la zona mixta posterior al choque, jugando como lo hicieron ante el cuadro coruñés van a "estar ahí".

"Nos vamos dolidos porque el equipo ha hecho todo lo posible y ha dado todo que tenía para ganar ante un rival que está arriba y que tiene muy buenos jugadores, pero estamos capacitados para acabar con la mala racha", comentó el veterano centrocampista, que fue uno de los protagonistas del choque entre el Córdoba CF y el Dépor, ya que fue el autor del único tanto local.

Eso sí, el alicantino confesó que ni sabe bien cómo lo marcó, ya que llega en un mal despeje de la zaga deportivista y de su guardameta, Mackay: "Llega en una falta lateral en un rebote entre el portero y el central. El meta ha salido, me ha rebotado en la espalda y la he metido sin querer", afirmó risueño sobre un tanto que para él fue "una pena", ya que "hizo que se notara esa energía que se crea en el campo" y, pese a ello, no lo aprovecharon para llevarse finalmente el triunfo.

"He recordado a El Arcángel como antiguamente, el que te llevaba en volandas y sabías que estaba más cerca del segundo gol con el que te iba a llevar a la victoria", precisó un De las Cuevas que tiró de nostalgia recordando esa época no tan lejana en la que el Córdoba CF era invencible como local. Y es que, ante el Dépor, el centrocampista admitió que les costó "jugar el principio del partido", pero que luego "tuvieron el balón".

Sobre la primera parte, de hecho, el alicantino admitió que les faltó "que los centros tuvieran mejor llegada", pues se estaban "precipitando" y necesitaban "más paciencia". Luego, la segunda parte fue de ellos, pues marcaron y podrían "haber sentenciado el partido". "La afición nos ha llevado en volandas y era un partido para ganar, por eso es una pena, porque hemos tenido ocasiones para ganar el partido y el equipo se lo ha dejado todo", admitió.

Por último, el jugador del Córdoba CF centró sus objetivos en el duelo del próximo miércoles ante el Racing Ferrol (El Arcángel, 21:00) que será "vital" y que puede darles "un salto de moral para afrontar lo que queda". "Hasta que las matemáticas digan lo que queda, el Córdoba es candidato por afición y campo, nos vamos a dejar el alma hasta porque si no ganamos al Ferrol, se nos va a hacer bastante complicado el ascenso", concluyó.