Manuel Mosquera: "Con el trabajo del Córdoba CF va a llegar una victoria"

Nada cambia en el Córdoba CF, pues sigue sin ganar. Esta vez no pasó del empate en El Arcángel ante el Deportivo de la Coruña en un duelo del que el entrenador blanquiverde, Manuel Mosquera, pese a que admitió en la previa que no valía "otra cosa que no fuera ganar", se marchó "orgulloso" de los suyos tras un resultado quelos sitúa octavos en la clasificación del Grupo I de la Primera Federación con 49 puntos, a seis del play off de ascenso con un partido menos.

"Se lo he dicho a los jugadores, que estoy muy orgulloso de todo lo que han hecho sobre el campo. También a la afición, que aunque había que ganar, tiene que estar orgullosa de sus jugadores", comentó el gallego en la rueda de prensa de El Arcángel posterior al encuentro.

De hecho, Mosquera aseguró que el Córdoba CF fue "mejor que el Dépor". Pese a ello y a que los suyos "querían ganar" e hicieron "un gran trabajo ante equipo de esta dimensión" como el cuadro coruñés, el triunfo no llegó. El motivo para el entrenador fue que "el fútbol tiene unas inercias que son difíciles de cambiar. Lo único que queda es buscar otra victoria porque el equipo no se rinde, sigue ahí apretando y la afición ha valorado mucho lo que ha hecho".

"Hay que insistir y no rendirse, los jugadores no se van a rendir. Vamos a hacer lo mismo y mejor. Mi mensaje está siendo realista, con el trabajo del equipo va a llegar una victoria, este es el camino", aseguró un Mosquera en cuyo análisis del empate entre el CCF y el Dépor lo único que no le convenció fue el inicio de los suyos: "Quitando los diez primeros minutos, la hemos tenido. El Dépor sufre mucho sin balón y solo tuvimos un problema con la asociación entre Mario Soriano y Quiles, la que acabó en gol", añadió el técnico.

Más allá de los 15 primeros minutos "que no fueron buenos", el gallego echó en falta "más precisión en los centros" por parte de sus jugadores en la primera parte. "Lo que interesaba en la primera parte es que los delanteros tuviesen balones para rematar, pero hemos sido imprecisos en los centros. Me gustan, pero si son excesivos y poco precisos, prefiero menos centros. Antonio Casas y Willy Ledesma han hecho un trabajo excelso, pero no les llegaban balones donde tenían que estar. Era un partido para quitar un punta referente y asociar jugadores entre líneas, un partido para Miguel de las Cuevas", destacó.

Los méritos para "ganar"

Y es que, para Mosquera, los blanquiverdes podrían haber ido a por todas tras hacer el 1-1, pero "la falta de Ekaitz a Quiles para el juego" y eso permitió al rival "defenderse de otra forma tras para el ritmo de juego". El gallego también habló del posible penalti que comenten sobre Simo en el tramo final del choque, aunque no quiso mojarse en si era o no, pues "podría haber margen para pitarlo, pero el árbitro ha estado bien", confesó.

El Córdoba CF "hizo muchas cosas buenas para no perder, no empatar y para ganar", y, sin embargo, no pasó del empate. Ante esta opción de ganar desperdiciada, el técnico blanquiverde se centró en la posibilidad de sacar los tres puntos el próximo miércoles en el duelo ante el Racing Ferrol (El Arcángel, 21:00). "No pueden rendirse, contra el Racing Ferrol vamos a seguir a por la victoria con todo lo que se ha visto hoy. Si ganamos partidos, seguimos abriendo posibilidades porque el miércoles no juega nadie", concluyó Mosquera.