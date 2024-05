Iván Ania: "Asumo mi total responsabilidad de esta dura derrota"

Cariacontecido por lo sucedido y haciendo también autocrítica compareció Iván Ania en la sala de prensa de Los Cármenes tras caer el Córdoba CF con claridad ante el Recreativo Granada. El técnico de Oviedo incluso se culpó por "no encontrar soluciones como entrenador". De hecho, asumió la "total responsabilidad" de esta "dura derrota".

Tras caer ante un rival ya descendido, Iván Ania indicó que "la valoración es negativa porque no hemos conseguido lo que veníamos buscando, que era conseguir esos tres puntos para certificar casi la segunda plaza y no permitir al Castellón que ascendiera". "Sin embargo, no hemos conseguido ninguno de los objetivos que traíamos marcados", apuntilló el técnico de Oviedo.

"En la primera parte, el equipo estuvo en la línea de siempre, generando, llegando y nos faltó la finalización", comentó el preparador asturiano. No obstante, en la segunda parte, apuntó que "no hemos sido nosotros". "No es la imagen habitual nuestra y no tuvimos ese gen competitivo que siempre tenemos", expuso Iván Ania.

"No tuvimos reacción tras el gol y no he encontrado yo soluciones como entrenador", por lo que el preparador asturiano asumió su "total responsabilidad" en esta derrota ante el Recreativo Granada. Un revés que calificó como "duro". No obstante, también señaló que "los buenos equipos se levantan y nos tenemos que levantar para ganar el sábado al Sanluqueño".

Por otro lado, el de Oviedo lamentó que tuvieron "la ocasión de Kuki" y además no estuvieron certeros ante un Recreativo Granada que tenía "la línea muy adelantada y caíamos en fuera de juego". También explicó que tenía "los cambios preparados y se adelantan en el marcador, pero buscaba una reacción con los cambios". Sin embargo, Ania indicó que "no le hemos conseguido generar ninguna ocasión de peligro y a la contra nos han hecho daño, marcaron el segundo y tercero y cada vez que contraatacaban había sensación de peligro".

El mal segundo tiempo del Córdoba CF

"No lo supimos contrarrestar y fueron posiblemente los peores 45 minutos de la temporada, pero hay que hacer autocrítica, saber que a veces te ponen en tu sitio y saber que esto no es fácil ni nadie nos va a regalar nada", expuso el preparador del Córdoba CF. "Mirando después del partido, quizás no supe transmitir la importancia del partido y lo que significaba jugar ante un rival que no se juega nada era peligroso, porque estaba liderado de presión", expuso un Iván Ania que no se esperaba "ni este resultado ni esta segunda mitad".

También fue claro al indicar que este revés no nos va a generar "dudas porque ya tenemos 70 puntos". "Si los que están por detrás son 17 o 18 equipos, dudas no tenemos. Estamos dolidos y jodidos, pero esto no nos puede generar dudas", señaló el de Oviedo. De hecho, este revés les debe "ver que esto no va a ser fácil". "A veces se pierde un poco la noción de la realidad y la realidad es que será difícil conseguir el objetivo", aclaró Iván Ania.

"Veníamos de una dinámica buena, con tres meses sin perder un partido y siete sin hacerlo fuera de casa. Nos debe servir de aprendizaje que si no tenemos el gen competitivo que siempre tenemos, somos un equipo más de la categoría", apuntó el técnico del Córdoba CF, que indicó además que Antonio Casas pidió el cambio "tras ir al corte con el central y en la caída se hizo daño". No obstante, quitó hierro al asunto y señaló que es "más golpe que lesión muscular", por lo que "no irá más allá de una contusión".