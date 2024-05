Una quincena de pueblos de Córdoba no ofertan ni una sola vivienda turística en las plataformas digitales de alquiler

Pese a que el turismo es una actividad económica cada vez más presente en el mundo rural, hay municipios donde aún resulta imposible alojarse. Ya sea porque no hay hoteles, no cuentan con casas rurales o, algo más extraño, en las plataformas de alquiler los vecinos no anuncian ni una sola vivienda turística. Esto último es lo que ocurre en una quincena municipios cordobeses, entre los que se encuentran Villa del Río, Belalcázar, Hinojosa del Duque o Dos Torres, según desvela el informe experimental publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del mes de febrero.

Otros localidades que permanecen ajenas a la moda de las plataformas tipo Airbnb o Vrbo son Valsequillo, Los Blázquez, Pedroche, Villanueva del Rey, Fuente La Lancha, La Granjuela o Conquista, todos pequeños núcleos del Norte de la provincia. En el Valle del Guadalquivir, en Pedro Abad y Guadalcázar la oferta también es inexistente, así como en Espejo, Valenzuela y Montalbán, ya en el Sur de Córdoba.

De acuerdo a la estadística oficial, el 0,61% de todo el censo de vivienda de Córdoba se destina a alquiler turístico. La provincia donde la proporción es mayor es Málaga, con el 4,2% del total. A continuación se sitúa Cádiz, con el 2,24% y, ya a cierta distancia, están Almería (1,46%) y Granada (1,25%). En puestos de cola, con menor proporción de alojamientos turísticos en plataformas, están Sevilla (0,82%), Huelva (0,75%), Córdoba (0,61%) y, cerrando la estadística, Jaén (solo el 0,26%).

En el conjunto de la provincia de Córdoba, en concreto, se ofertan 2.251 viviendas con 12.638 plazas. El mayor peso está en la capital, con 1.981 pisos, lo que equivale al 1,27% de todo el censo de vivienda de la ciudad.

En todo caso, es Zuheros el municipio donde el alquiler turístico tiene mayor peso si se tiene en cuenta la proporción entre la oferta y el número total de viviendas. Y es que en este municipio, el único de la provincia incluido en el selecto club de los Pueblos Más Bonitos de España, el 3,37% de las casas están dispuestas para alojar a visitantes. Ninguna otra localidad cordobesa se acerca a esta proporción. El otro pueblo cordobés que proporcionalmente rebasa a Córdoba capital es Hornachuelos, donde el 1,52% de todas sus viviendas se ofertan en plataformas.