El Sindicato Médico cifra en 400 los facultativos que faltan en Córdoba para cubrir las plantillas

Jornadas laborales maratonianas, consultas y citas duplicadas y una falta de plantilla de entre 350 y 400 médicos. Ese es el día a día que padecen los médicos de familia de Córdoba, una situación "dramática" con jornadas laborales que incluso van "en contra de la salud" y que han provocado que varios profesionales hayan acudido a Urgencias "con patologías no leves".

Así lo explica la secretaria del Sindicato Médico de Córdoba (Simec), Inmaculada Romero, quien destaca que los facultativos de Atención Primaria "no paran a desayunar, acaban las consultas a las 15:30 y 16:00 y entonces es cuando van a hacer los avisos domiciliarios". Además, "cuando trabajan de tarde, nos dicen que las consultas telefónicas las hacen desde su casa por la mañana para poder acabar a una hora decente". "Siempre hemos estado mal, pero ahora la situación ya va en contra de la salud", asevera, para añadir que "es preocupante porque si no cuidas al que cuida, no sabemos quién va a prestar la atención".

La edad media de los médicos cordobeses ronda los 50 años, por lo que surgen "fibrilaciones auriculares, los infartos, las crisis hipertensivas, crisis de ansiedad, se toman muchos ansiolíticos y hay muchas consultas al Paime, el Plan de atención al médico enfermo". "Algo mal se está haciendo y posibilidad de diálogo se nos da poca", sentencia en referencia a la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El sueldo base de un médico de Atención Primaria en Córdoba -con una consulta de 08:00 a 15:00- ronda los 1.100 euros en bruto. Luego lo pueden complementar con jornadas complementarias, guardias (unos 25 euros la hora en bruto) y trienios. "El sueldo es una porquería con las condiciones laborales que tenemos", asevera. Además, los nuevos contratos que el SAS ha estado haciendo son "mensuales".

La estimación del sindicato es que en la provincia faltan entre 350 y 400 médicos de Atención Primaria y pediatras, entre un 30% y un 40%, para "tener las plantillas como se deberían tener".

Al respecto, Romero señala que hay centros de salud en los que de 19 facultativos que debería haber, hay 12. Luego, hay otros en los que faltan solo dos o tres. En Palma del Río actualmente hay 8 médicos cuando deberían ser 15, además con jubilaciones en un horizonte próximo: es una situación insostenible frente a la que no se está haciendo nada, señala el sindicato.

"Las plantillas siempre están infradimensionadas, es una situación que se ha normalizado" tanto es así que "el ciudadano da por hecho de que cuando va a su médico, él no está y tampoco hay ningún médico por él, sino que se reparten sus pacientes entre el resto de profesionales.

"Estamos tirando muy a la baja", asegura la responsable del Sindicato Médico, porque "sobrepasamos ampliamente" la cifra que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja sobre cuántos pacientes tiene que tener un médico. "Si siguiéramos esa recomendación, tendríamos que decir que falta un 60% de los facultativos de Primaria", insiste.

Demora y consultas duplicadas

El Sindicato Médico ha recogido datos en varios centros de salud en los meses de noviembre y diciembre para conocer la situación de estos. Y según ese trabajo de campo, la demora "real" en las citas de Atención Primaria ha sido superior a los 15 días durante buena parte de ese periodo.

Las ausencias de profesionales no cubiertas han llegado con frecuencia al 50% de la plantilla del centro, y rara vez ha bajado del 25-30%, llegando a ver los profesionales (médicos de familia y pediatras) cifras que oscilaban entre los 47 y 45-70 pacientes por turno de 7 horas. "Estas cifras están muy alejadas del pacto de limitación de agendas firmado entre esta Administración y el SMA y ratificado posteriormente en un acuerdo que aún no está vigente y que de momento no cuenta no nuestra firma por no recoger prácticamente ninguna de nuestras propuestas de mejora para los facultativos", señala el sindicato en un comunicado.

Este incumplimiento se realiza "de forma flagrante (y más o menos descarada) según el centro al que acudamos con agendas paralelas (expresamente prohibidas en el pacto vigente) y que suponen de facto bises (pacientes citados a la misma hora y también prohibidos en el pacto vigente) de forma más o menos enmascarada".

¿Son una solución los médicos no comunitarios?

La Ley de función pública publicada en junio de 2023 exime del requisito de nacionalidad a los médicos no comunitarios. Según la explicación de la Junta de Andalucía, con esta medida intenta contribuir a garantizar la atención sanitaria permanente en los puntos de urgencias y en Atención Primaria, según explica Romero.

"Es verdad que en Andalucía hay muchísima dispersión y hacen falta médicos de Primaria", por lo que desde el Sindicato Médico ven "positiva cualquier medida que implique la atención permanente a la población y, sobre todo, respetamos profundamente la labor de los compañeros extracomunitarios" porque "nadie se va a adueñar del trabajo de nadie".

Por lo tanto, entienden que esta propuesta es positiva, pero echan "de menos otro tipo de medidas que contribuirían a evitar la migración de nuestros compañeros, que se marchan de comunidad autónoma o de país donde su trabajo se valore mejor".

Los profesionales extracomunitarios deben tener homologado su título por el Colegio de Médicos para que pueden ejercer, lo único de lo que se les exime es el requisito de la nacionalidad.

En Córdoba, en 2023 trabajaban 36 médicos extranjeros (no comunitarios) en el SAS, mientras que en 2022 eran 20.

Trato "intolerable" a los MIR

El Sindicato Médico de Córdoba pide un "mejor trato para los residentes, lo que no quiere decir que estén hartos de trabajar, pero si ellos ven que se respetan sus derechos y no se les explota, cuando acaben de R4 no tendrán ningún problema en quedarse donde están". Sin embargo, si durante la residencia "te han maltratado, te vas, como ha ocurrido todos estos años", asevera Inmaculada Romero.

El trasfondo de esto es "la mala gestión" de la Junta de Andalucía: "Yo necesito médicos, pido médicos de fuera y mientras los míos se van". A juicio de Romero, el Servicio Andaluz de Salud debería preguntarse "qué hago para que los míos se vayan". Esto lleva pasando "año tras año", por lo que es inverosímil "que no se hayan dado cuenta de que algo falla". En ese sentido, recuerda que el pasado año, por ejemplo, acabaron 26 residentes y se quedaron solo tres. "¿Qué ha pasado con esas 23 personas que son de Córdoba y que han hecho la residencia aquí, lo que implica que les gusta vivir en su ciudad y querían quedarse aquí?", cuestiona.

Al respecto, indica que "cuesta mucho trabajo y sacrificio ser R1 de cualquier especialidad y se merecen que, por lo menos, se vele por su formación y se les escuche". "Seguimos empeorando año tras año", apostilla, porque "ya están en pie de guerra" porque "es intolerable cómo los están tratando".

Una de las soluciones puede venir de la ampliación de plazas MIR, "siempre que no consista en conseguir mano de obra barata para tener más MIR y jugar con ellos para cubrir las guardias y las vacaciones". Es decir, si se amplían las plazas, "que se respete la formación" de los residentes.

Por otra parte, el sindicato critica la política de contratación del SAS, que "a pesar de conocer datos demográficos y a sabiendas de que este puede ser un verano especialmente difícil sólo ofrece contratos de 3-4 meses de duración y continua sin actualizar la bolsa, dejando a muchos profesionales en un limbo administrativo. A veces, sólo a veces, y a sabiendas de que puede ser una mera casualidad, parece que todas las políticas están dirigidas a deteriorar la sanidad pública".