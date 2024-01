Residentes del Distrito Sanitario Córdoba protestan contra la nueva normativa de guardias en Atención Primaria.

Un grupo de médicos residentes ha manifestado su desacuerdo con la nueva normativa de guardias "impuesta" por el Distrito Sanitario Córdoba mediante una concentración en el centro Carlos Castilla del Pino, sede del distrito de Atención Primaria.

Los facultativos han mostrado así su rechazo a la "imposición unilateral" de la nueva normativa por parte de los directivos "al constatar que acudían asesorados por el sindicato CCOO", según señalan los jóvenes en un comunicado.

"La nueva normativa de guardias, que debería haber sido sometida a votación encomisión de docencia, se ha visto finalmente impuesta de forma unilateral trasvarias reuniones e intentos de negociación", aseveran.

Según explican, su aplicación tiene como consecuencia directa "que se supla la falta de médicos especialistas con médicos residentes y limitar la formación de estos". Así, recuerdan que en España, el sistema de formación de médicos especialistas consiste en un programa formativo de cuatro años tras la carrera durante el cual los residentes van adquiriendo responsabilidades y conocimientos de forma progresiva.

El nuevo cambio supone "la priorización de la labor asistencial de los residentes por encima de su labor formativa". El "desplante" de la Dirección del distrito hacia este colectivo y la "tajante imposición de la nueva normativa al constatar que acudían asesorados por CCOO no hace más que remarcar las conductas que habitualmente reciben los residentes". De hecho, definen lo sucedido como "una situación que vulnera claramente" sus derechos laborales.

Además de su formación, a estos jóvenes médicos les preocupa "su futuro laboral y el futuro de las urgencias y la Atención Primaria". De aplicarse finalmente esta nueva normativa, "muchas vacantes de médicos en los puntos de urgencias no se verían reemplazadas por nuevos contratos, reduciendo así notablemente las posibilidades laborales de los residentes y la calidad asistencial prestada".

Este grupo de residentes "ha intentado durante meses, sin éxito, consensuar ynegociar a nivel interno una mejora en sus condiciones laborales y formativascon los dirigentes".

Los residentes aseguran que no van a dejar de trabajar y luchar para conseguir una "formación decente y una atención digna" para sus pacientes: "No somos personal estructural del sistema y, por tanto, exigimos ser tratados como tal. No queremos trabajar menos, queremos aprender más para trabajar mejor".