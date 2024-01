Médicos residentes de Córdoba, en pie de guerra: Usados para "tapar huecos" ante la falta de especialistas

La situación en la sanidad pública, en especial en Atención Primaria, cada vez es más preocupante. A la falta de médicos y citas a 15 días vista en los centros de salud ahora se suma el malestar de los residentes del Distrito Córdoba-Guadalquivir, que están en pie de guerra por las condiciones que impone una nueva normativa de guardias por la que tendrán que suplir la falta de especialistas.

Las nuevas medidas entraron en vigor el pasado 29 de diciembre, aprobadas "vía decreto-ley, que es como lo suele hacer la Gerencia de este distrito", señala la secretaria del Sindicato Médico de Córdoba (Simec), Inmaculada Romero.

La normativa empeora la situación de los jóvenes facultativos "en cuanto a la posibilidad de seguir aprendiendo" porque "tememos que va a primar la necesidad de que haya más médicos antes que su formación", indica.

La pasada semana, un grupo de residentes manifestó su desacuerdo con lo que está ocurriendo mediante una concentración en el centro Carlos Castilla del Pino, sede del Distrito Córdoba-Guadalquivir, mostrando su rechazo a la "imposición unilateral" de la nueva normativa.

Un médico interno residente (MIR) es un facultativo recién graduado que realiza un periodo de prácticas o formación en un hospital o centro de salud durante cuatro o cinco años, dependiendo de la especialidad. La teoría dice que en este tiempo debe estar tutorizado por un adjunto, pero la realidad es que eso no está pasando en el Distrito Córdoba-Guadalquivir ni en otros distritos u hospitales.

Al respecto, Romero explica que "la formación de los residentes es fundamental porque la atención médica que tengamos en el futuro va a depender de que ellos se preparen bien". Durante los años como MIR, los médicos de familia deben aprender intervenciones diagnósticas y terapéuticas, planificación familiar, consultas de embarazo, citologías, atención geriátrica, consejo dietético y antitabáquico, espirometrías, retinografáis, infiltraciones, teledermatología y anticoagulación, entre otras.

El Distrito Sanitario que tenga residentes de médico de familia "tiene que seguir una hoja de ruta en la formación y priorizar que ellos son personal en formación, no son personal estructural para tapar huecos". Sin embargo, "esta administración es un poco cicatera y quiere ahorrar sueldos de médicos sustituyéndolo por el trabajo de residentes", asevera la secretaria del Sindicato Médico de Córdoba.

Eso trae "muchos problemas". El primero es que el residente "no está a gusto y se siente tan explotado que cuando acaba su residencia en el Distrito Córdoba-Guadalquivir se va, con lo cual luego vienen los problemas porque no tenemos médicos". Esto es tan real como que en la pasada promoción de 26 residentes se quedaron solo tres.

El segundo problema es que, al "cubrir guardias en exceso", los salientes tienen que descansar y no pueden pasar sus rotatorios -donde aprenden las especialidades-. Romero resalta que "las guardias hay que hacerlas porque en ellas se aprende mucho, pero las justas y necesarias para que no haya demasiados salientes que les impidan acudir a sus mañanas de trabajo en el hospital o en el centro de salud con su tutor".

Además, según la responsable del Sindicato Médico de Córdoba, "no se está dando buena docencia a los residentes porque los médicos en las guardias no son tutores" porque "debe de explicarse todo, pero si están sobrepasados de pacientes no tienen el tiempo necesario para pararse a dar la formación". El Simec cree que la Unidad Docente, que es la responsable de que la Gerencia actúe en consecuencia con los MIR, tiene una actitud "un poco pasiva" ante lo que está ocurriendo.

"Por desgracia, se tira mucho de los residentes para cubrir los huecos cuando faltan médicos", de hecho, "hay veces que pasan consulta solos, aunque tienen un médico consultor al que pueden ir a preguntar, pero ni en Urgencias ni en las consultas de Primaria están tutorizados al nivel que tendrían que estarlo", señala Romero.

Esto afecta también al paciente ya que "un médico residente es un médico en formación y eso tiene que estar muy claro para la Administración". "No son estructurales de la plantilla y, aunque un R3 y un R4 sepa mucho, siempre debe estar tutorizado por un adjunto", finaliza.