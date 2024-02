La pizzería del barrio cordobés de Fátima que es una de las 15 mejores de España

El barrio de Fátima de Córdoba alberga la que según el certamen Best Pizza Spain es la mejor de la ciudad. Y no sólo eso, El Mordisquito 2 (Virgen de Fátima, 22) puede presumir de ser la tercera mejor de Andalucía y estar en el Top 15 a nivel nacional tras batirse el cobre con casi 200 candidatos de toda España.

Al frente de este templo de la pizza está Mattia Palmieri, que ya cuenta con un pequeño emporio, que lo completan El Mordisquito 1 (Carlos III, 28), también en Córdoba, y Sale e Pepe, en el centro de Torre del Mar. "Nuestra trayectoria ha sido muy buena porque empezamos desde cero y con mucho esfuerzo y muchas pruebas hemos conseguido estar en el buen camino. Tenemos tres locales y estamos siempre mejorando nuestra pizza", asegura.

Con un orgullo bien entendido asegura: "A día de hoy hemos participado en cinco campeonatos, tres de los cuales son internacionales. Conseguimos un primer premio en 2022 en el Campeonato Internacional; un segundo puesto en 2023 en el Internacional; dos segundos puestos en campeonatos veganos y otro en el de pizza de calidad que se hizo aquí en Córdoba".

Su magnífica posición en la reciente edición de Best Pizza Spain es un reconocimiento que sabe a gloria: "Para nosotros esta clasificación ha sido un gran éxito porque no tenemos una gran experiencia de escuela para hacer pizzas (solo dos cursos) y todo lo que hemos hecho lo hemos creado con nuestro esfuerzo".

La pizza perfecta

La Bella Italia Pizzería, Mordisquito 2 y Pizzarelli, en la capital, y Pizzería Adrián, de Palma del Río, concurrían al concurso con sus respectivas elaboraciones. La pizzería de Palmieri fue el único establecimiento de la ciudad que llegó a la ciudad.

Un universo de especialidades, sabores, fermentaciones y matices en el que encontrar a la reina entre las reinas. Fueron los propios clientes quienes se encargaron de puntuar las propuestas participantes. Ejercieron de críticos gastronómicos y valoraron través de la web sus pizzas preferidas.

El jurado valoró aspectos como la masa, la combinación de ingredientes y, lo más importante, el sabor de la propuesta en su conjunto.

Al margen de los propios consumidores hubo un grupo de inspectores, formado por personas vinculadas al mundo de la gastronomía y amantes de la pizza que recorrieron todos los establecimientos para dar su puntuación a cada una de las propuestas participantes.

Mordisquito 2 compitió con su Boscaiola 2.0. Su base llevaba una una crema de boletus, falso tomate de straciatella, salchicha casera italiana, chips de grana padano y gel de guisante. Se trata de una pizza tradicional italiana aunque renovada y de sabor intenso. Su precio es de 15 euros.

"Es una pizza estilo napolitano con los bordes muy altos y rellenos de aire puro. Es muy buena y hemos vendida mucha. La vamos a incorporar a la carta. Hemos aplicado una técnica de larga fermentación, que contribuye a dar más volumen a los bordes y dotar de más ligereza a la pizza", explica Mattia, quien añade: "Hacer una pizza buena de verdad no es fácil. Lo más importante es emplear ingredientes de buena calidad y conseguir una masa muy ligera y de fácil digestión".

No obstante, y a pesar de los nuevos logros, no se relaja: "Cada año intentamos mejor la pizza, cambiando la manera de poner los ingredientes. Esta clasificación ha significado para nosotros mucho. No pensábamos que íbamos a estar en la final con la competencia que había. Nos da ganas de hacer las cosas aún mejor y también ha incrementado nuestra clientela".

Y en lo que a tendencias se refiere lo tiene claro: "Cada vez más se buscan pizzas de alta cocina, con ingredientes excelentes y de vanguardia".