ReComiendo, el restaurante más elegante de Córdoba según Tripadvisor

Cierto es que acabamos de salir de las Navidades, pero San Valentín está a la vuelta de la esquina y siempre es bueno ser previsor, reservar y, sobre todo contar con opciones para disfrutar de una velada especial.

Y precisamente, el portal Tripadvisor ha hecho una selección de los restaurantes más elegantes de Córdoba, según las opiniones y votaciones de sus usuarios.

And the winner is... ReComiendo (Mirto, 7). El buque insignia de Periko Ortega es el preferido de los foodies que buscan un lugar diferente, vivir una experiencia única y perderse en el sofisticado mundo de las perikadas. Además de poder disfrutar y descubrir el mundo del vino en su espectacular bodega.

Los usuarios del portal le otorgan la plata al proyecto más personal de Javier Campos, Ermita de la Candelaria (Candelaria, 2), lugar perfecto tanto para comidas en familia, citas románticas o reuniones de empresa. Ambiente selecto, salones de una casa señorial que rezuman elegancia y una cocina tradicional con toques modernos, en que el producto, sobre todo, de temporada, es el auténtico rey de reyes.

El tercer puesto es para el restaurante más laureado de Córdoba. Noor (Pablo Ruiz Picasso, 8) el templo de la luz de Paco Morales y dos Estrellas Michelín ha convertido en seis años el barrio de Cañero en uno de los principales destinos gastronómicos no sólo de la ciudad, sino del país. La gastroarqueología de Morales conquista irremediablemente a quien la prueba y este año se sumerge en los olores, texturas y sabores propios del siglo XVI y de los productos provenientes del Nuevo Mundo.

En cuarta posición está Choco (Compositor Serrano Lucena, 14), el restaurante del conocido chef Kisko García. Galardonado con una Estrella Michelín, hace una apuesta firme y constante por los productos de la tierra y por la recuperación de los sabores de la tradición culinaria andaluza y cordobesa adaptándola a la alta gastronomía.

Le sigue de cerca El Envero (Teruel, 21), un lugar único para los amantes de elaboraciones en que producto y técnica caminan en un equilibrio constante. Su bodegas es de las mejores de Córdoba y llenan su despensa con un auténticos bocados de lujo procedentes de toda la geografía española.

Continúa el festín

El sexto elegido es La Almudaina (Plaza Campo Santo de los Mártires, 1) En cocina respetamos y tenemos muy presente nuestra esencia, añadiendo platos nuevos y cuidando las presentaciones, platos elaborados con materia prima que nos traen los agricultores y ganaderos de nuestra tierra, o el pescado traído diariamente de las costas más cercanas en Andalucía.

Bodegas Campos (Lineros, 32) sube hasta la séptima posición. Una casa solariega de las de toda la vida, donde se come cocina tradicional casera y que cumple con el sancta sanctorum de la gastronomía cordobesa del entrante al postre. No en vano, es uno de los favoritos tanto de los cordobeses como de los turistas, que dan buena cuenta de su carta tanto en sus diferentes salones como en su barra, donde rige la ley del picoteo deluxe.

Pairi Daeza (Encarnación, 8) es el restaurante gastronómico de Balcón de Córdoba y se asoma hasta el noveno puesto. Auténtica cocina que refleja la historia culinaria de Córdoba, fusión entre las culturas andaluza y mediterránea. En suma, platos tradicionales e innovadores con productos frescos de temporada.

Los auténticos gourmands encuentran consuelo a sus estómagos hambrientos en Arbequina (Ramírez de las Casas Deza, 10). Es el restaurante del Hotel Hospes Palacio del Bailío y las elaboraciones de su chef, Javier Moreno, son siempre audaces, sorprendentes, de una calidad incuestionable y un auténtico viaje por todo el mundo.

Cerrando el Top Ten aparece Brote (Carretera de Trassierra, 47, bloque 1, local 1), famoso en Córdoba por su cochinillo segoviano. Es su plato estrella. No obstante, su carta la completan referencias deliciosas de inspiración mediterránea en que no faltan los mejores pescados frescos, mariscos, carnes y postres deliciosos e innovadores.