El restaurante cordobés Choco, elegido para la presentación en Andalucía de la 'joya' de la D.O. Rueda

El restaurante Choco, del chef Kisko García, fue finalmente el elegido por la Bodega Campo Eliseo para la presentación de su particular 'joya de la corona'. Se trata de Harmonía, el primer sauvignon blanc de alta gama de la D.O. Rueda y del que sólo se producen 1.000 unidades al año.

"Hoy vamos a disfrutar de un momento único, irrepetible. Pensé que era muy interesante traer a la ciudad de Córdoba vinos totalmente diferentes a los que hacemos aquí. Estamos muy orgullosos de que la presentación haya sido en Choco y que así podamos hacer un regalo muy especial a clientes, que son amigos de la casa", asegura Kisko García.

El conocido viticultor François Lurton ejerció de maestro de ceremonias para dar a conocer las particularidades de su creación más ambiciosa y que combina a la perfección con los platos de Choco.

Los asistentes al evento pudieron degustar un menú maridado con diferentes vinos de Bodega Campo Eliseo, ubicada en una casa solariega del siglo XVII en la localidad vallisoletana de La Seca.

El amor a la tierra y la curiosidad enológica llevaron a François Lurton junto a Dany & Michel Rolland a descubrir terruños y variedades autóctonas únicas. Su espíritu aventurero les trajo hasta Toro y Rueda hace más de treinta años y, desde entonces, la suma de tradición vinícola francesa y castellana les ha llevado a ser un referente en la elaboración de grandes vinos españoles.

"Yo me dedico a elaborar vinos blancos también afrutados pero fermentados en barrica, que son también secos y poco oxidativos", explica Lurton.

Enamorado de nuestro país y de su industria vitivinícola, reconoce: "Los viticultores españoles no tienen nada que aprender de los franceses, ya que el mundo francés del vino es muy diferente del español porque las mismas variedades no se cultivan en el mismo tipo de tierra ni con clima similar".

El milagro de La Seca

François sabe de lo que habla. No en vano pertenece a la cuarta generación de viticultores de una familia productora de Burdeos desde 1897 y el camino no ha sido fácil desde que en 1992 aterrizara en nuestro país: "Yo no tenía mucha confianza en poder hacer sauvignon blanc español porque hace demasiado calor aquí, pero poco a poco mi viñedo fue cambiando de variedad aromática".

El resultado de conocimientos, paciencia y esfuerzo a partes iguales se deja sentir en la copa: "Hemos sacado un vino excepcional, con mucha personalidad y capaz de competir con uno de California. De hecho, ha salido segundo o tercero en catas a nivel mundial", refiere acerca de Harmonía.

Además, aconseja a los comensales: "Son vinos con buena acidez y perfectos para maridar con pescados en salsa, carne blanca, mollejas o perdices, entre otros alimentos"

Y lo mejor, lo disfrutan por igual entendidos y profanos en el arte de la vid: "Como todos los grandes vinos, te llama la atención inmediatamente. Es elegante, fino y potente. No hay que saber mucho de vinos para disfrutarlo".

Por su parte, Kisko García subrayaba: "Ahora, nuestro trabajo es maridarlos con cada plato de manera que ambos estén equilibrados y que ambos elementos (vino y comida) se conviertan en uno".