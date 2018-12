La Diputación aprueba su presupuesto para 2019 con la oposición de PP y Cs

La Diputación de Córdoba ya tiene presupuesto para 2019. El Pleno de la institución provincial acaba de darle el visto bueno a las cuentas para el próximo ejercicio con el voto a favor del PSOE, IU y Ganemos y, como era previsible tras las últimas comparecencias, el posicionamiento en contra del PP y Cs. Las cuentas ascienden a 243,5 millones de euros y reservan 43 millones a inversiones, como ha recordado el diputado provincial de Hacienda, Salvador Blanco, quien ha llamado a la mesura al entender que las críticas reiteradas a la gestión del cogobierno por parte de la oposición "está inyectando una imagen dañina a la Diputación".

Por programas concretos, el Plan de Cooperación con los Municipios estará dotado de 14,15 millones de euros, la cantidad más elevada desde que se puso en marcha. El expediente, asimismo, recoge otros programas que ya son tradicionales en la casa palacio, como el Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, con un millón de euros, o el Plan de Aldeas, con 1,2 millones de inversión. Y el de Concertación y Empleo alcanza los ocho millones de euros.

El portavoz del PP, Andrés Lorite, ha insistido en que el debate presupuestario significa "el final de un ciclo" y una "etapa negativa para la provincia" debido -ha dicho- al cogobierno. Y ha criticado que, pese a estar "caducos", hay materias en las que "no se han estrenado". "Se les ve desfondados y carentes de toda ilusión", se ha dirigido a Blanco, a quien ha cuestionado "cómo se puede presentar un presupuesto haciendo permanentemente haciendo referencia a lo que pasó siete años atrás".

Lorite ha criticado, entre otros asuntos, que el proyecto presupuestario "no tiene una estrategia de industrialización y da espalda al desarrollo" o "no incluye medidas estructurales para la creación de empleo". Y ha augurado que el cogobierno no ejecutará este expediente debido a que en sus tres primeros años de gestión ha dejado en el cajón, según sus datos, 222 millones de euros, y el que se ha materializado se ha hecho "con demora". Según Lorite, "se ha retrasado el periodo de pago a proveedores y contratistas", de manera que ahora "se supera el límite legal".

También ha censurado el portavoz popular que se haya eliminado la transversalidad en las políticas de empleo pese a que se haya creado una Delegación de Empleo específica. Ha recordado que en 2015 no se dotó de presupuesto, en 2016 "no se invirtió nada", en 2017 se ejecutó un 30% y en 2017, un 60%.

De "charco en charco" con los bomberos

Un aparte ha hecho Lorite sobre la situación del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. El portavoz popular ha expuesto que la gestión del PSOE "se ha caracterizado por ir de charco en charco", con "los conflictos laborales permanentes", la "subida brutal" del salario del gerente o el "presunto caso de enchufismo" de opositores, por el que se sigue un procedimiento judicial con una decena de imputados. También ha criticado que el presidente de la corporación, Antonio Ruiz, "no haya sacado tiempo" para reunirse con el alcalde de Rute, él mismo, para materializar el parque ruteño, lo que ha provocado un aplauso y risas entre un grupo de bomberos presentes entre el público. También ha criticado que el parque de Hinojosa del Duque tenga "horario comercial" y no abra 24 horas, o que el de Montoro "mantenga sus problemas estructurales".

Lorite ha recordado que su grupo ha presentado 107 propuestas, pero se han rechazado todas. "Están a tope de soberbia y a cero de talante", ha censurado al cogobierno. En su exposición, también ha deslizado críticas hacia el Patronato Provincial de Turismo, que en 2019 ejecutará "como única novedad la decoración de su sede en Navidad", como ha afirmado que recoge el expediente. Su voto, como había avanzado el lunes, ha sido en contra.

IU hace balance positivo del mandato

El portavoz de IU, Francisco Ángel Sánchez, ha argumentado que las cuentas de 2019 "consolidan" el objetivo del pacto de gobierno, del que ha dicho que "se ha cumplido en un porcentaje elevadísimo". En lo que respecta a las políticas de igualdad, competencia de la coalición de izquierdas, ha destacado que ahora llega a todas los programas de la institución provincial. "Frente a esta forma de trabajar y de entender la igualdad y el desarrollo, otros pastelean con quienes quieren eliminar la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer", ha dicho Sánchez en referencia a las conversaciones del PP y Cs con Vox para formar gobierno en Andalucía. También ha defendido sus políticas culturales, entendidas "como un elemento integrador". "Hemos sustituido la subvención a la carta por 18 convocatorias públicas, entre ellas las ayudas para la recuperación del patrimonio histórico municipal", ha distinguido.

La diputada de Ganemos, María Ángeles Aguilera, ha argumentado su voto a favor porque "es un momento social que requiere estabilidad, y pese a las diferencias lo apoyaremos". El portavoz de Cs, José Luis Vilches, ha lamentado por su parte que el cogobierno haya rechazado sus 20 enmiendas presentadas. Sobre las cuentas aprobadas, ha lamentado que "carecen de visión general" y "son continuistas".