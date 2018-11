La Diputación mantendrá 43 millones de inversiones en el presupuesto de 2019

El presidente de la institución provincial ha centrado su atención en la generación de empleo como "primer pilar" del Plan Impulso , reflejada en iniciativas como el Elmer (275.000), Retorno de Jóvenes (109.000 euros), Tu Primer Empleo (275.000), el programa Segunda Oportunidad (230.000) y la colaboración con agentes económicos y sociales (654.000). En total, dentro de los presupuestos 2019 se destinarán 16,2 millones al área de Desarrollo Económico (un 26,5% más que en 2015) y 2,24 millones a Empleo, una delegación que en el año 2015, ha recordado, "no existía".

Uno de los asuntos más polémicos del mandato, y que la Diputación arrastra desde hace lustros, es la reivindicación de los bomberos para su ascenso al grupo profesional C1. El presidente ha incidido en la "apuesta" del equipo de gobierno "por la prestación de este servicio fundamental para la ciudadanía", con un incremento del 12 % en la partida prevista para 2019, hasta los 12,24 millones. Eso sí, Ruiz ha descartado que esté prevista una partida para atender la reivindicación de los funcionarios, pues "el interventor dice en un informe que no sería legal". En este sentido, ha dicho que buscan "fórmulas administrativas".

En la práctica, esto implica que el equipo de gobierno ha planteado "inversiones en políticas que no miran sólo al presente ni al futuro más inmediato, sino que tienen en cuenta lo que le dejaremos a las generaciones venideras", ha explicado el dirigente socialista. "Es una apuesta evidente por la sostenibilidad y con una mirada a largo plazo", ha dicho Ruiz, quien ha insistido en que Córdoba es " absolutamente pionera " en diseñar las cuentas desde este prima.

El PPdenunciará ante la Junta Electoral

El PP va a denunciar ante la Junta Electoral la presentación del anteproyecto del presupuesto de la Diputación de Córdoba para 2019 por hacerlo "en plena campaña electoral" de los comicios andaluces. Así lo ha señalado el portavoz del PP, Andrés Lorite, quien ha criticado que "esto se hace incumpliendo lo que establece la legislación, en cuanto a prohibiciones de actos y anuncios en campaña electoral", pues, "a tres días de la cita con las urnas, el PSOE no puede hacer balance de gestión, de proyectos y de logros, y por eso vamos a interponer una denuncia ante la Junta Electoral". Lorite ha asegurado que "el PSOE no tiene ningún respeto por los grupos de la oposición", a los que no ha dado "ni un solo papel del anteproyecto presupuestario" y "tampoco tiene ningún respeto a la norma sobre lo que se puede hacer en periodo electoral". El presidente de la institución, Antonio Ruiz, ha respondido que quien está "actuando electoralmente" este año es el portavoz popular.