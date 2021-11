Casi nada nuevo bajo el sol

La Junta de Andalucía ha presentado los números de su Presupuesto para 2022. En los últimos días ha se puesto más énfasis en los calificativos -históricos, expansivos, sin ideologías, necesarios para salir de la crisis- sobre el proyecto que en lo que son en sí las cifras. En el caso de Córdoba, el gasto previsto aumenta de forma considerable, hasta los 283 millones de euros, un 47% más que el año pasado. Eso sí, en esas partidas no solo se incluyen las inversiones puras y duras, sino muchas destinadas a mantenimiento.

Hay que reconocer que, sobre el papel, hay una apuesta por la provincia, pero con muchos matices. El primero, y más importante, es que el cogobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía no cuenta con los votos suficientes en el Parlamento para su aprobación. Hasta ahora, ha sido Vox el que les ha sacado las castañas del fuego, pero parece que el partido de extrema derecha no está por la labor en esta ocasión. De ahí que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, casi llegara a implorar "responsabilidad" al resto de grupos en la Cámara autonómica para que, de alguna manera, las cuentas puedan salir adelante en el trámite parlamentario. El coqueteo con el nuevo PSOE de Juan Espadas para los Presupuestos se ha quedado en eso, en un intento, por lo que mucho tendrán que cambiar las cosas para que el proyecto económico de Juanma Moreno y los suyos tenga visos de aplicarse.

Otro detalle es que el documento que se hizo público el pasado jueves no contempla de manera diáfana algunas de las inversiones para Córdoba, hasta el punto de que el propio consejero Aguirre tuvo que matizar y explicar algunas de las partidas que no estaban del todo claras el anexo de la Consejería de Hacienda, por lo que tendremos que hacer un acto de fe al respecto. Y también está el desliz lingüístico -se supone- del delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, quien aseguró que "las cantidades no son lo más importante, sino a donde van destinadas". Sin comentarios. Luego vino, como es habitual, el postureo de los políticos, de manera que unos sacan pecho y otros no se creen lo que propone el Gobierno andaluz. Ya cansa. Lo que sí ha llamado la atención es la queja de los rectores andaluces, disconformes con el gasto previsto para las universidades.

En cuanto al contenido de las cuentas, y dando por buenas las explicaciones dadas, intentan seguir desatascando los proyectos de la provincia, cumpliendo muchos compromisos que vienen de lejos y que, por ahora, no se han completado. Se avanza, sí, pero Córdoba necesita un plan de nuevas actuaciones y mejora de sus infraestructuras para el futuro. Se echa de menos esa planificación a medio o largo plazo tanto por parte del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, con la única salvedad de la base logística del Ejército de Tierra. Casi nada nuevo bajo el sol de la Junta.